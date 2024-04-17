النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 7142

لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 شخصًا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
03:00 PM

لبنان يسجل 5 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
487

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل خمس حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان إلى 668 حالة.

وأوضحت الوزارة أن العدد التراكمي للوفيات بلغ 21 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,661
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,194
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,343

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة