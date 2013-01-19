احتفل فهد بن هياف آل مسعود القحطاني بحصول ابنه المهندس "سعد" على درجة الماجستير من جامعة ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.
"آل مسعود" يحتفل بحصول نجله على الماجستير من جامعة أمريكية
احتفل فهد بن هياف آل مسعود القحطاني بحصول ابنه المهندس "سعد" على درجة الماجستير من جامعة ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.
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"آل مسعود" يحتفل بحصول نجله على الماجستير من جامعة أمريكيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-17
17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:57 PM
"آل مسعود" يحتفل بحصول نجله على الماجستير من جامعة أمريكية
احتفل فهد بن هياف آل مسعود القحطاني بحصول ابنه المهندس "سعد" على درجة الماجستير من جامعة ويسترن بالولايات المتحدة الأمريكية.
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