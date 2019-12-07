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الرعاية الصحية بـ"واصلي جازان" تباشر أعمالها التطوعية بمشاركة 58 متطوعًا

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.. والإدارة نفذت 10 مبادرات وورشة عمل تدريبية

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019 قامت إدارة التمكين المجتمعي بصحة جازان ممثلة بمركز الرعاية الأولية بالواصلي وفريق التمكين المجتمعي بالمركز والفريق التطوعي، بتنفيذ عشر مبادرات تطوعية، حيث تم عقد ورشة عمل تدريبية للمتطوعين.

ونفذ الفريق عشر مبادرات تطوعية بقيادة مدير المركز إبراهيم يحيى القاسمي، حيث وصل عدد المشاركين بالعمل ٥٨ متطوعًا، واشتملت المبادرات على زيارة ذوي الهمم وكبار السن في منازلهم وتلمس احتياجاتهم، وتقديم باقات الورد لهم، حيث بلغ عدد المستفيدين ٥٤ شخصًا.

كما قام الفريق التطوعي بتنفيذ مبادرة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث انتشر الفريق التطوعي بالقرى التابعة للمركز ويبلغ عددها ٧ قرى وتم تطعيم ٤٠٠ شخص.

وكذلك قام الفريق التطوعي بتنفيذ مبادرة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الأطفال وحصر من لم يتم تطعيمهم والوصول لمنازلهم وتلقيهم اللقاح، حيث تم تطعيم ٢٠٥ أطفال، ونفذت الفرق التطوعيه مبادرة الكشف المبكر لداء السكر، وبلغ عدد المستفيدين من الفحص ٣٥٨ مستفيدًا منها ست حالات غير مشخصة.

كما نفذ الفريق مبادرة الكشف عن مرض ارتفاع ضغط الدم وتم فحص ١٢٠ شخصًا وتم اكتشاف حالتين غير مشخصتين.

الجدير بالذكر أن العمل التطوعي سيستمر تحت مسمى مبادرة لن ننساكم وسيتم عمل زيارات شهرية لذوي الهمم وكبار السن وتلمس احتياجاتهم الصحية وغير الصحية والرفع بها للجهات المعنية، كما يرحب الفريق بجميع المتطوعين والراغبين في المشاركة، حيث يسعى الفريق للوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين.. ليتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين بشكل مستمر. وتحقيق رؤية المملكة٢٠٣٠.

اليوم العالمي للتطوع صحة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الرعاية الصحية بـ"واصلي جازان" تباشر أعمالها التطوعية بمشاركة 58 متطوعًا
سبق

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019 قامت إدارة التمكين المجتمعي بصحة جازان ممثلة بمركز الرعاية الأولية بالواصلي وفريق التمكين المجتمعي بالمركز والفريق التطوعي، بتنفيذ عشر مبادرات تطوعية، حيث تم عقد ورشة عمل تدريبية للمتطوعين.

ونفذ الفريق عشر مبادرات تطوعية بقيادة مدير المركز إبراهيم يحيى القاسمي، حيث وصل عدد المشاركين بالعمل ٥٨ متطوعًا، واشتملت المبادرات على زيارة ذوي الهمم وكبار السن في منازلهم وتلمس احتياجاتهم، وتقديم باقات الورد لهم، حيث بلغ عدد المستفيدين ٥٤ شخصًا.

كما قام الفريق التطوعي بتنفيذ مبادرة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث انتشر الفريق التطوعي بالقرى التابعة للمركز ويبلغ عددها ٧ قرى وتم تطعيم ٤٠٠ شخص.

وكذلك قام الفريق التطوعي بتنفيذ مبادرة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الأطفال وحصر من لم يتم تطعيمهم والوصول لمنازلهم وتلقيهم اللقاح، حيث تم تطعيم ٢٠٥ أطفال، ونفذت الفرق التطوعيه مبادرة الكشف المبكر لداء السكر، وبلغ عدد المستفيدين من الفحص ٣٥٨ مستفيدًا منها ست حالات غير مشخصة.

كما نفذ الفريق مبادرة الكشف عن مرض ارتفاع ضغط الدم وتم فحص ١٢٠ شخصًا وتم اكتشاف حالتين غير مشخصتين.

الجدير بالذكر أن العمل التطوعي سيستمر تحت مسمى مبادرة لن ننساكم وسيتم عمل زيارات شهرية لذوي الهمم وكبار السن وتلمس احتياجاتهم الصحية وغير الصحية والرفع بها للجهات المعنية، كما يرحب الفريق بجميع المتطوعين والراغبين في المشاركة، حيث يسعى الفريق للوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين.. ليتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين بشكل مستمر. وتحقيق رؤية المملكة٢٠٣٠.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:32 PM

الرعاية الصحية بـ"واصلي جازان" تباشر أعمالها التطوعية بمشاركة 58 متطوعًا

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.. والإدارة نفذت 10 مبادرات وورشة عمل تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2019 قامت إدارة التمكين المجتمعي بصحة جازان ممثلة بمركز الرعاية الأولية بالواصلي وفريق التمكين المجتمعي بالمركز والفريق التطوعي، بتنفيذ عشر مبادرات تطوعية، حيث تم عقد ورشة عمل تدريبية للمتطوعين.

ونفذ الفريق عشر مبادرات تطوعية بقيادة مدير المركز إبراهيم يحيى القاسمي، حيث وصل عدد المشاركين بالعمل ٥٨ متطوعًا، واشتملت المبادرات على زيارة ذوي الهمم وكبار السن في منازلهم وتلمس احتياجاتهم، وتقديم باقات الورد لهم، حيث بلغ عدد المستفيدين ٥٤ شخصًا.

كما قام الفريق التطوعي بتنفيذ مبادرة تطعيم الإنفلونزا الموسمية، حيث انتشر الفريق التطوعي بالقرى التابعة للمركز ويبلغ عددها ٧ قرى وتم تطعيم ٤٠٠ شخص.

وكذلك قام الفريق التطوعي بتنفيذ مبادرة تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل الأطفال وحصر من لم يتم تطعيمهم والوصول لمنازلهم وتلقيهم اللقاح، حيث تم تطعيم ٢٠٥ أطفال، ونفذت الفرق التطوعيه مبادرة الكشف المبكر لداء السكر، وبلغ عدد المستفيدين من الفحص ٣٥٨ مستفيدًا منها ست حالات غير مشخصة.

كما نفذ الفريق مبادرة الكشف عن مرض ارتفاع ضغط الدم وتم فحص ١٢٠ شخصًا وتم اكتشاف حالتين غير مشخصتين.

الجدير بالذكر أن العمل التطوعي سيستمر تحت مسمى مبادرة لن ننساكم وسيتم عمل زيارات شهرية لذوي الهمم وكبار السن وتلمس احتياجاتهم الصحية وغير الصحية والرفع بها للجهات المعنية، كما يرحب الفريق بجميع المتطوعين والراغبين في المشاركة، حيث يسعى الفريق للوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين.. ليتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين بشكل مستمر. وتحقيق رؤية المملكة٢٠٣٠.

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