وفد "المطارات الدولي" لإقليم آسيا والمحيط الهادي يزور مطار الملك خالد

بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي

استقبلت "مطارات الرياض"، الشركة المشغلة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ممثّلَةً بِرئيسِها التنفيذيّ المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، وفداً من مجلس المطارات الدولي لإقليمِ آسيا والمحيط الهادي يرأسُهُ ستيفانو بارونسي، مدير المجلس، وغاري ليونغمدير الأمن والتسهيل، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس سليمان بن أحمد البسام.

وزار الوفد كافة صالات مطار الملك خالد الدولي، بما في ذلك صالتا السفر 3 و4، كما شهدت الزيارة مناقشة تعزيز أواصر العلاقات وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تبادل المعرفة، حيث تم عرض محتوى مرئي يحتوي على أبرز الإنجازات، وناقش الطرفان سبل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطيران المدني.

وتأتي هذه الزيارة كخطوةٍ تفعيلية لانضمام "مطارات الرياض" إلى عضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي (ACI Asia-Pacific) في سَعيٍ من المجلس والهيئة لمعاينة وتقييم المعايير والسياسات والممارسات المعمول بها في الشركة؛ بهدف تحسين الأطر التنظيمية.

وقال المهندس محمد المغلوث، الرئيس التنفيذيّ لشركة "مطارات الرياض": "نحن فخورون بانضمام مطارات الرياض إلى القائمة الدولية للمطارات التي يُعنى المجلس الدولي بمتابعة تطوّرها ومواكبتها لأحدث المعايير والسياسات والممارسات المعمول بها في قطاع المطارات في جميع أنحاء العالم، برؤية محليّة نعتزُّ بها من جانب الهيئة العامة للطيران المدني".

وأضاف "المغلوث": "لا شكَّ أن هذه الزيارة تفتحُ أمامنا الكثير مِن آفاق التعاون الحيَويّ مستقبلاً عن طريق الاستفادة من النفوذ الذي تحظى به الجهتان الزائرتان من ناحية تنسيق وتمثيل مصالح المطارات مع الحكومات ومنظمات الطيران المدني الدولية الأخرى، والعمل على تطوير وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات والتدريب المتخصص لرفع كفاءة العاملين في المطارات في جميع أنحاء العالم المدني والذي يتماشى تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية، ويدعم سعينا لمواكبة أحدث البروتكولات والإجراءات والممارسات العالمية المعتمدة في قطاع المطارات".

يُذكر أن مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي كانَ قد مَنَحَ مطار الملك خالد الدولي عددًا من الجوائز والشهادات التقديرية المعتَمَدة، ومنها جائزة أفضل إجراءات صحية في الشرق الأوسط للعام 2020 وشهادة الاعتماد الصحي، وشهادة صوت العميل.

تلا ذلك انضمام شركة مطارات الرياض إلى عضوية المجلس، لتصبح جزءًا من شبكة دولية واسعة من الشركات المشغلة للمطارات ذات الكفاءة التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وصقل الكفاءات المحلية من خلال برامج التدريب والتأهيل المختصة، وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات الأمن والسلامة التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات.