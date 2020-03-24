500 جولة رقابية من "الغذاء والدواء" بالقطاع الشمالي للتأكد من المخزون بتبوك

ضمن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقاية من "كورونا"

تواصل الفرق الرقابية بفرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الشمالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جولاتها الميدانية التي تزيد عن ٥٠٠ جولة للتأكد من التزام المنشآت المعنية بالغذاء بالتعليمات المحددة للأنظمة واللوائح , وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وفي التفاصيل، أكد مدير عام فرع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الشمالي جعفر الحمد، حرص الهيئة على أن تكون هيئة رائدة عالمياً تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة ورسالتها في حماية المجتمع من خلال تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف , وذلك من خلال التعاون وتضافر الجهود مع مختلف الجهات ذات العلاقة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في كافة مدن ومحافظات المملكة.

وبيّن "الحمد" أن فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشمالي قام ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‫فيروس كورونا بالتأكد من سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت الغذائية والصحية في عدد من المدن والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك, داعياً الجميع للتواصل مع الهيئة على الرقم 1999 للاستفسارات والرد على بلاغات المواطنين والمقيمين ومباشرتها، للتأكد من سلامة المنتجات وتوفرها للمستهلك.