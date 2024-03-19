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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى محافظة مأرب

توزيع 3,000 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى مخيم الخير بمحافظة مأرب، شملت 152 خيمة و608 بطانيات، استفادت منها 152 أسرة نازحة.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,000 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى محافظة مأرب
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى مخيم الخير بمحافظة مأرب، شملت 152 خيمة و608 بطانيات، استفادت منها 152 أسرة نازحة.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,000 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:33 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:28 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى محافظة مأرب

توزيع 3,000 كرتون تمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى مخيم الخير بمحافظة مأرب، شملت 152 خيمة و608 بطانيات، استفادت منها 152 أسرة نازحة.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,000 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 18,000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

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