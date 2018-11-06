النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشثري" يكرم ضباطًا وأفرادًا متميزين بشرطة تربة

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، عدداً من ضباط وأفراد شرطة محافظة تربة، الذين كان لهم دور بارز في مجال عملهم.

شمل التكريم: المقدم خالد سعود العتيبي، والرائد علي سعد الشهري، والملازم أول راشد ناجي البقمي، والرقيب أول حسين عايض البقمي، والرقيب سفر محسن البقمي، والعريف أحمد براك الزيادي، والجندي أول منصور حباب البقمي، الجندي أول نواف شباب البقمي، والجندي رائد مطر السفياني.

وسلّم تكريم اللواء "الشثري" للمكرمين، مدير شرطة محافظة تربة، المقدم محمد بن عايض الحارثي، الذي هنأهم بهذا التكريم؛ متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وبدورهم، عبّر المكرّمون من رجال الأمن؛ عن بالغ شكرهم حيال هذه اللفتة الكبيرة؛ مُعبّرين عن سعادتهم بذلك؛ مؤكدين أن هذا الأمر سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشثري" يكرم ضباطًا وأفرادًا متميزين بشرطة تربة
سبق

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، عدداً من ضباط وأفراد شرطة محافظة تربة، الذين كان لهم دور بارز في مجال عملهم.

شمل التكريم: المقدم خالد سعود العتيبي، والرائد علي سعد الشهري، والملازم أول راشد ناجي البقمي، والرقيب أول حسين عايض البقمي، والرقيب سفر محسن البقمي، والعريف أحمد براك الزيادي، والجندي أول منصور حباب البقمي، الجندي أول نواف شباب البقمي، والجندي رائد مطر السفياني.

وسلّم تكريم اللواء "الشثري" للمكرمين، مدير شرطة محافظة تربة، المقدم محمد بن عايض الحارثي، الذي هنأهم بهذا التكريم؛ متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وبدورهم، عبّر المكرّمون من رجال الأمن؛ عن بالغ شكرهم حيال هذه اللفتة الكبيرة؛ مُعبّرين عن سعادتهم بذلك؛ مؤكدين أن هذا الأمر سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
06:45 PM

"الشثري" يكرم ضباطًا وأفرادًا متميزين بشرطة تربة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
0
1,086

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عبداللطيف بن عبدالله الشثري، عدداً من ضباط وأفراد شرطة محافظة تربة، الذين كان لهم دور بارز في مجال عملهم.

شمل التكريم: المقدم خالد سعود العتيبي، والرائد علي سعد الشهري، والملازم أول راشد ناجي البقمي، والرقيب أول حسين عايض البقمي، والرقيب سفر محسن البقمي، والعريف أحمد براك الزيادي، والجندي أول منصور حباب البقمي، الجندي أول نواف شباب البقمي، والجندي رائد مطر السفياني.

وسلّم تكريم اللواء "الشثري" للمكرمين، مدير شرطة محافظة تربة، المقدم محمد بن عايض الحارثي، الذي هنأهم بهذا التكريم؛ متمنياً لهم التوفيق، وأن يكون دافعاً لهم ولزملائهم لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وبدورهم، عبّر المكرّمون من رجال الأمن؛ عن بالغ شكرهم حيال هذه اللفتة الكبيرة؛ مُعبّرين عن سعادتهم بذلك؛ مؤكدين أن هذا الأمر سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة