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مدير جامعة طيبة: يجوز لأعضاء هيئة التدريس العمل بمستشفى الملك فيصل

بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بغرض تحقيق تعاون مثمر بينهما

أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أنه يجوز لأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الصحية من الجامعة العمل في العيادات أو التنويم أو العمليات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة.


وأشار إلى أن المستشفى يستقبل طلاب وطالبات الكليات الطبية والصحية من طلبة الجامعة في بعض المراحل التدريبية الإكلينيكية والميدانية لدى المستشفى، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبعد موافقة القسم المعني لدى الطرفين تحت إشراف مسؤولي التدريب من منسوبي المستشفى.

وأضاف أنه يجوز منح المتعاونين من المستشفى ألقاباً أكاديمية وفق اللوائح المنظمة لذلك لدى الجامعة.

جاء ذلك بعد توقيع جامعة طيبة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، مذكرة تفاهم؛ بهدف تحقيق تعاون مثمر بينهما، وذلك لتعزيز التعاون بينهما في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والطبية والإدارية وتقديم الخدمات الصحية لمجتمع منطقة المدينة المنورة.

ومثّل جامعة طيبة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، بينما مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مدير عام المستشفى بالمدينة المنورة الدكتور نزار بن محمد ياسين خليفة.

وأوضح "السراني" أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق المنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تقديم دورات تدريبية وورش عمل تطويرية تتعلق بأساليب الإدارة الحديثة ورفع الأداء الوظيفي، كما سيتم دعم البحث العلمي المشترك بين الطرفين من خلال الكراسي العلمية في جامعة طيبة، أو من خلال مركز الأبحاث لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

من جهته، أعرب "خليفة" عن شكره وامتنانه لهذا التعاون المُثمر الذي سيضيف الكثير من المنافع والشراكات الناجحة التي ستُساهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 لتأهيل وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية واستقطابها للعمل بكفاءة عالية ضمن منظومة أكاديمية متكاملة والعمل على تدريبهم لخدمة الفئة المُستهدفة في شتى المجالات وفق أحدث التقنيات المعاصرة.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير جامعة طيبة: يجوز لأعضاء هيئة التدريس العمل بمستشفى الملك فيصل
سبق

أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أنه يجوز لأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الصحية من الجامعة العمل في العيادات أو التنويم أو العمليات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة.


وأشار إلى أن المستشفى يستقبل طلاب وطالبات الكليات الطبية والصحية من طلبة الجامعة في بعض المراحل التدريبية الإكلينيكية والميدانية لدى المستشفى، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبعد موافقة القسم المعني لدى الطرفين تحت إشراف مسؤولي التدريب من منسوبي المستشفى.

وأضاف أنه يجوز منح المتعاونين من المستشفى ألقاباً أكاديمية وفق اللوائح المنظمة لذلك لدى الجامعة.

جاء ذلك بعد توقيع جامعة طيبة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، مذكرة تفاهم؛ بهدف تحقيق تعاون مثمر بينهما، وذلك لتعزيز التعاون بينهما في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والطبية والإدارية وتقديم الخدمات الصحية لمجتمع منطقة المدينة المنورة.

ومثّل جامعة طيبة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، بينما مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مدير عام المستشفى بالمدينة المنورة الدكتور نزار بن محمد ياسين خليفة.

وأوضح "السراني" أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق المنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تقديم دورات تدريبية وورش عمل تطويرية تتعلق بأساليب الإدارة الحديثة ورفع الأداء الوظيفي، كما سيتم دعم البحث العلمي المشترك بين الطرفين من خلال الكراسي العلمية في جامعة طيبة، أو من خلال مركز الأبحاث لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

من جهته، أعرب "خليفة" عن شكره وامتنانه لهذا التعاون المُثمر الذي سيضيف الكثير من المنافع والشراكات الناجحة التي ستُساهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 لتأهيل وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية واستقطابها للعمل بكفاءة عالية ضمن منظومة أكاديمية متكاملة والعمل على تدريبهم لخدمة الفئة المُستهدفة في شتى المجالات وفق أحدث التقنيات المعاصرة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
03:23 PM

مدير جامعة طيبة: يجوز لأعضاء هيئة التدريس العمل بمستشفى الملك فيصل

بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بغرض تحقيق تعاون مثمر بينهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أنه يجوز لأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الصحية من الجامعة العمل في العيادات أو التنويم أو العمليات بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة.


وأشار إلى أن المستشفى يستقبل طلاب وطالبات الكليات الطبية والصحية من طلبة الجامعة في بعض المراحل التدريبية الإكلينيكية والميدانية لدى المستشفى، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبعد موافقة القسم المعني لدى الطرفين تحت إشراف مسؤولي التدريب من منسوبي المستشفى.

وأضاف أنه يجوز منح المتعاونين من المستشفى ألقاباً أكاديمية وفق اللوائح المنظمة لذلك لدى الجامعة.

جاء ذلك بعد توقيع جامعة طيبة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، مذكرة تفاهم؛ بهدف تحقيق تعاون مثمر بينهما، وذلك لتعزيز التعاون بينهما في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والطبية والإدارية وتقديم الخدمات الصحية لمجتمع منطقة المدينة المنورة.

ومثّل جامعة طيبة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، بينما مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مدير عام المستشفى بالمدينة المنورة الدكتور نزار بن محمد ياسين خليفة.

وأوضح "السراني" أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق المنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تقديم دورات تدريبية وورش عمل تطويرية تتعلق بأساليب الإدارة الحديثة ورفع الأداء الوظيفي، كما سيتم دعم البحث العلمي المشترك بين الطرفين من خلال الكراسي العلمية في جامعة طيبة، أو من خلال مركز الأبحاث لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

من جهته، أعرب "خليفة" عن شكره وامتنانه لهذا التعاون المُثمر الذي سيضيف الكثير من المنافع والشراكات الناجحة التي ستُساهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 لتأهيل وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية واستقطابها للعمل بكفاءة عالية ضمن منظومة أكاديمية متكاملة والعمل على تدريبهم لخدمة الفئة المُستهدفة في شتى المجالات وفق أحدث التقنيات المعاصرة.

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