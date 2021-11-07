"الزكاة والضريبة والجمارك": إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جسر الملك فهد

الأحد القادم.. ووفق الضوابط والاشتراطات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المزاد سيكون يوم الأحد 9 ربيع الثاني 1443هـ، في التاسعة صباحاً بجمرك جسر الملك فهد.

وأضافت أنه "يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: دفع مبلغ تأمين إلزامي 10 آلاف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ وفق توجيهات وزارة الصحة".