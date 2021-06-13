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نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

بسبب "كورونا" وإعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة أخيراً

أدى نقص العمالة وندرة الحاويات في الموانئ الهندية بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على صادرات الأرز إلى السعودية.

وذكرت تقرير "إيكونوميك تايمز" الهندية أن صادرات الأرز الهندية غير قادرة الوصول إلى السعودية وكذلك عدد من الدول الخليجية والإفريقية بسبب النقص الكبيرة في العمالة.

وأشار التقرير الى أن مصدري الأرز في الهند يعانون أزمة كبيرة في الوقت الحالي حيث إن فيروس كورونا أوجد عديداً من المشكلات من بينها التصدير لكبار الدول المستهلكة للأرز الهندي.

وذكر التقرير أن السعودية تعد من كبار مستوردي الأرز البسمتي من الهند، مشيراً إلى أن هناك بعض التحسن في ميناء كولكاتا لكنه غير كافٍ ولم تعد الأمور بعد الى طبيعتها بسبب إعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة، وألحق أضراراً كبيرة بمخازن وكلاء الشحن وشركات الشحن المختلفة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية
سبق

أدى نقص العمالة وندرة الحاويات في الموانئ الهندية بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على صادرات الأرز إلى السعودية.

وذكرت تقرير "إيكونوميك تايمز" الهندية أن صادرات الأرز الهندية غير قادرة الوصول إلى السعودية وكذلك عدد من الدول الخليجية والإفريقية بسبب النقص الكبيرة في العمالة.

وأشار التقرير الى أن مصدري الأرز في الهند يعانون أزمة كبيرة في الوقت الحالي حيث إن فيروس كورونا أوجد عديداً من المشكلات من بينها التصدير لكبار الدول المستهلكة للأرز الهندي.

وذكر التقرير أن السعودية تعد من كبار مستوردي الأرز البسمتي من الهند، مشيراً إلى أن هناك بعض التحسن في ميناء كولكاتا لكنه غير كافٍ ولم تعد الأمور بعد الى طبيعتها بسبب إعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة، وألحق أضراراً كبيرة بمخازن وكلاء الشحن وشركات الشحن المختلفة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:06 PM

نقص العمالة والحاويات يؤخران وصول الأرز الهندي إلى السعودية

بسبب "كورونا" وإعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة أخيراً

A A A
خالد علي - جدة
7
5,534

أدى نقص العمالة وندرة الحاويات في الموانئ الهندية بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على صادرات الأرز إلى السعودية.

وذكرت تقرير "إيكونوميك تايمز" الهندية أن صادرات الأرز الهندية غير قادرة الوصول إلى السعودية وكذلك عدد من الدول الخليجية والإفريقية بسبب النقص الكبيرة في العمالة.

وأشار التقرير الى أن مصدري الأرز في الهند يعانون أزمة كبيرة في الوقت الحالي حيث إن فيروس كورونا أوجد عديداً من المشكلات من بينها التصدير لكبار الدول المستهلكة للأرز الهندي.

وذكر التقرير أن السعودية تعد من كبار مستوردي الأرز البسمتي من الهند، مشيراً إلى أن هناك بعض التحسن في ميناء كولكاتا لكنه غير كافٍ ولم تعد الأمور بعد الى طبيعتها بسبب إعصار امفان الذي ضرب كولكاتا بشدة، وألحق أضراراً كبيرة بمخازن وكلاء الشحن وشركات الشحن المختلفة.

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