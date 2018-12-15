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والد الزميلين فايز وجابر الزيادي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، والد الزميلين: فايز الزيادي؛ مشرف الإعلام الجديد وقسم التصوير في "سبق"، وجابر الزيادي؛ مشرف المحتوى بالصحيفة، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وستُقام الصلاة على الفقيد، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بمدينة أبها.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة للزميلين، ولذوي الفقيد؛ داعية المولى -العلي القدير- أن يغفر له ويرحمه.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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والد الزميلين فايز وجابر الزيادي إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، والد الزميلين: فايز الزيادي؛ مشرف الإعلام الجديد وقسم التصوير في "سبق"، وجابر الزيادي؛ مشرف المحتوى بالصحيفة، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وستُقام الصلاة على الفقيد، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بمدينة أبها.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة للزميلين، ولذوي الفقيد؛ داعية المولى -العلي القدير- أن يغفر له ويرحمه.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
08:23 AM

والد الزميلين فايز وجابر الزيادي إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,742

انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، والد الزميلين: فايز الزيادي؛ مشرف الإعلام الجديد وقسم التصوير في "سبق"، وجابر الزيادي؛ مشرف المحتوى بالصحيفة، وذلك بعد معاناة مع المرض.

وستُقام الصلاة على الفقيد، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بمدينة أبها.

"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة للزميلين، ولذوي الفقيد؛ داعية المولى -العلي القدير- أن يغفر له ويرحمه.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

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