الهند: 44879 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و547 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة.
الهند
فيروس كورونا الجديد
الهند: 44879 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-13
سجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و547 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
12:57 PM
الهند: 44879 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت الهند 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و547 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8728795 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 128668 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 8115580 حالة.