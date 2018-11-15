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تحذير ثانٍ للشرقية: استمرار هطول أمطار غزيرة وجريان سيول

"الأرصاد": تشمل الخفجي والسقانية والنعيرية والأجزاء المجاورة حتى الفجر

أصدر الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد وحماية البيئة تحذيرًا جديدًا للمنطقة الشرقية بأنها تشهد خلال الساعات القادمة استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت الهيئة في تحذيرها الثاني إن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البَرَد، تؤدي إلى جريان سيول، وتشمل الخفجي والسقانية والنعيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.30 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ4.30 من صباح الخميس.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة الليث وغميقة والمجيرمة والغالة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الخامسة بعد فجر الخميس.

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تحذير ثانٍ للشرقية: استمرار هطول أمطار غزيرة وجريان سيول
سبق

أصدر الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد وحماية البيئة تحذيرًا جديدًا للمنطقة الشرقية بأنها تشهد خلال الساعات القادمة استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت الهيئة في تحذيرها الثاني إن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البَرَد، تؤدي إلى جريان سيول، وتشمل الخفجي والسقانية والنعيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.30 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ4.30 من صباح الخميس.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة الليث وغميقة والمجيرمة والغالة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الخامسة بعد فجر الخميس.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
01:38 AM

تحذير ثانٍ للشرقية: استمرار هطول أمطار غزيرة وجريان سيول

"الأرصاد": تشمل الخفجي والسقانية والنعيرية والأجزاء المجاورة حتى الفجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد وحماية البيئة تحذيرًا جديدًا للمنطقة الشرقية بأنها تشهد خلال الساعات القادمة استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت الهيئة في تحذيرها الثاني إن المنطقة الشرقية تشهد استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات البَرَد، تؤدي إلى جريان سيول، وتشمل الخفجي والسقانية والنعيرية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.30 بعد منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ4.30 من صباح الخميس.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وتشمل الحالة الليث وغميقة والمجيرمة والغالة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الخامسة بعد فجر الخميس.

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