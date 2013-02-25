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رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"

تشمل كل تعاملاته المالية على مدى 8 سنوات

تسلم مدعو نيويورك الذين يحققون في ملفات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية، إقرارات ضريبية بعد أشهر من معركة قضائية طويلة، بحسب ما أعلن متحدث اليوم (الخميس).

وأكد داني فروست المتحدث باسم مدعي منطقة مانهاتن سايروس فانس، حصول المكتب على البيانات الاثنين الماضي.

وكانت المحكمة العليا رفضت الاثنين محاولة أخيرة من محامي "ترامب"، لتجنب الكشف عن هذه الإقرارات الضريبية.

وفي نكسة لـ"ترامب"، ردّت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع طعناً تقدّم به محامو "ترامب" وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فيدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس، الذي يطالب بها منذ أشهر.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب البيت الأبيض

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رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"
سبق

تسلم مدعو نيويورك الذين يحققون في ملفات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية، إقرارات ضريبية بعد أشهر من معركة قضائية طويلة، بحسب ما أعلن متحدث اليوم (الخميس).

وأكد داني فروست المتحدث باسم مدعي منطقة مانهاتن سايروس فانس، حصول المكتب على البيانات الاثنين الماضي.

وكانت المحكمة العليا رفضت الاثنين محاولة أخيرة من محامي "ترامب"، لتجنب الكشف عن هذه الإقرارات الضريبية.

وفي نكسة لـ"ترامب"، ردّت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع طعناً تقدّم به محامو "ترامب" وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فيدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس، الذي يطالب بها منذ أشهر.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:22 PM

رغم استماتة محاميه لحجبها.. مدعو نيويورك يتسلمون الإقرارات الضريبية لـ"ترامب"

تشمل كل تعاملاته المالية على مدى 8 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسلم مدعو نيويورك الذين يحققون في ملفات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية، إقرارات ضريبية بعد أشهر من معركة قضائية طويلة، بحسب ما أعلن متحدث اليوم (الخميس).

وأكد داني فروست المتحدث باسم مدعي منطقة مانهاتن سايروس فانس، حصول المكتب على البيانات الاثنين الماضي.

وكانت المحكمة العليا رفضت الاثنين محاولة أخيرة من محامي "ترامب"، لتجنب الكشف عن هذه الإقرارات الضريبية.

وفي نكسة لـ"ترامب"، ردّت المحكمة العليا في مطلع الأسبوع طعناً تقدّم به محامو "ترامب" وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فيدرالية كانت قد أمرت مكتب "مازار" للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس، الذي يطالب بها منذ أشهر.

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