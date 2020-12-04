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المغرب تسجِّل 3996 إصابة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ372 ألفًا

فيما سجّلت الجزائر 803 إصابات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت المغرب 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 372 ألفًا و620.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 73 حالة وفاة؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6136، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 323 ألفًا و814.

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر 803 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86730 إصابة.

وأوضحت اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر أنها سجلت أيضًا 12 حالة وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2492 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات للشفاء 56079 حالة.

المغرب الجزائر فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجِّل 3996 إصابة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ372 ألفًا
سبق

سجّلت المغرب 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 372 ألفًا و620.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 73 حالة وفاة؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6136، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 323 ألفًا و814.

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر 803 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86730 إصابة.

وأوضحت اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر أنها سجلت أيضًا 12 حالة وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2492 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات للشفاء 56079 حالة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
10:03 PM

المغرب تسجِّل 3996 إصابة بكورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ372 ألفًا

فيما سجّلت الجزائر 803 إصابات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت المغرب 3996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 372 ألفًا و620.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 73 حالة وفاة؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6136، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 323 ألفًا و814.

يأتي هذا فيما سجّلت الجزائر 803 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86730 إصابة.

وأوضحت اللجنة العلمية لرصد تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر أنها سجلت أيضًا 12 حالة وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2492 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات للشفاء 56079 حالة.

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