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سعودية في "مايكروسوفت" .. زينب هوساوي: لهذه الأسباب أنا هنا

هي المسؤولة عن اتصالات الشركة وأنشطة العلاقات في المملكة ومصر

تقلّدت المواطنة زينب هوساوي؛ منصب مديرة الاتصالات والعلاقات العامة للسعودية ومصر في"مايكروسوفت"؛ لتكون المسؤولة عن الإشراف على اتصالات الشركة وأنشطة العلاقات العامة الداخلية والخارجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومصر.

وعن تعينيها تقول "هوساوي"؛ لـ "سبق": "تواجه مايكروسوفت العربية تحدياً يتمثل في المساهمة بسياسة المملكة العربية السعودية في القرن الحادي والعشرين، وتمكين المرأة من تولي أدوار رائدة في الساحات العامة والتجارية، ولله الحمد أسباب تعييني تتوافق تماماً مع سياسة التشجيع التي تنتهجها مايكروسوفت لجميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن الجنس، واعتماداً على المهارات الفردية والقيمة لمساعدة الشركة على حل التحديات التكنولوجية المعقدة في العالم".

وأضافت: "انضممت إلى شركة مايكروسوفت العربية بعد سنوات عديدة من العمل في قطاع العلاقات العامة والاتصالات في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت مسيرتي الإعلامية في عدة صحف سعودية، قبل أن أتولى منصب مديرة العلاقات العامة في شركة سيارات، ومنذ ذلك الحين، عملت كمستشارة للعلاقات العامة لعددٍ من العلامات التجارية الكبرى وكبريات الشركات بالمملكة العربية السعودية والخليج".

وتابعت: "اليوم أخذت دوري الجديد مع مايكروسوفت العربية بما لديّ من مجموعة واسعة من المهارات في التخطيط والاتصالات والسمعة الجيدة وحسن إدارة الوقت والمكانة والانتشار عبر الإنترنت والتسويق الرقمي والإدارة، كما أنني أنسجم مع ثقافة مايكروسوفت وأهداف أعمالها لتصبح مساهماً قيماً في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من إنجاز المزيد".

وعن الناحية التعليمية، حصلت "هوساوي"؛ على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ويبستر بالمملكة المتحدة في تخصص مزودج للاتصالات الجماهيرية والعلاقات الدولية، وتتحدث أيضاً أربع لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية والهوساوية) من خلال تنشئة متأرجحة بين المملكة العربية السعودية وسويسرا والمملكة المتحدة، كما أنها الابنة الوحيدة لوالدة قوية الإرادة.

وتعطي "هوساوي"؛ الأولوية لقراءة كتب تطوير الذات والسفر، وعن تجربتها المهنية الجديدة بشركة مايكروسوفت، تقول: "مايكروسوفت هي شركة تهتم بإلهام الآخرين ليصبحوا أفضل، ويشرفني أن أكون ضمن منظومتها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعودية في "مايكروسوفت" .. زينب هوساوي: لهذه الأسباب أنا هنا
سبق

تقلّدت المواطنة زينب هوساوي؛ منصب مديرة الاتصالات والعلاقات العامة للسعودية ومصر في"مايكروسوفت"؛ لتكون المسؤولة عن الإشراف على اتصالات الشركة وأنشطة العلاقات العامة الداخلية والخارجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومصر.

وعن تعينيها تقول "هوساوي"؛ لـ "سبق": "تواجه مايكروسوفت العربية تحدياً يتمثل في المساهمة بسياسة المملكة العربية السعودية في القرن الحادي والعشرين، وتمكين المرأة من تولي أدوار رائدة في الساحات العامة والتجارية، ولله الحمد أسباب تعييني تتوافق تماماً مع سياسة التشجيع التي تنتهجها مايكروسوفت لجميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن الجنس، واعتماداً على المهارات الفردية والقيمة لمساعدة الشركة على حل التحديات التكنولوجية المعقدة في العالم".

وأضافت: "انضممت إلى شركة مايكروسوفت العربية بعد سنوات عديدة من العمل في قطاع العلاقات العامة والاتصالات في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت مسيرتي الإعلامية في عدة صحف سعودية، قبل أن أتولى منصب مديرة العلاقات العامة في شركة سيارات، ومنذ ذلك الحين، عملت كمستشارة للعلاقات العامة لعددٍ من العلامات التجارية الكبرى وكبريات الشركات بالمملكة العربية السعودية والخليج".

وتابعت: "اليوم أخذت دوري الجديد مع مايكروسوفت العربية بما لديّ من مجموعة واسعة من المهارات في التخطيط والاتصالات والسمعة الجيدة وحسن إدارة الوقت والمكانة والانتشار عبر الإنترنت والتسويق الرقمي والإدارة، كما أنني أنسجم مع ثقافة مايكروسوفت وأهداف أعمالها لتصبح مساهماً قيماً في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من إنجاز المزيد".

وعن الناحية التعليمية، حصلت "هوساوي"؛ على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ويبستر بالمملكة المتحدة في تخصص مزودج للاتصالات الجماهيرية والعلاقات الدولية، وتتحدث أيضاً أربع لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية والهوساوية) من خلال تنشئة متأرجحة بين المملكة العربية السعودية وسويسرا والمملكة المتحدة، كما أنها الابنة الوحيدة لوالدة قوية الإرادة.

وتعطي "هوساوي"؛ الأولوية لقراءة كتب تطوير الذات والسفر، وعن تجربتها المهنية الجديدة بشركة مايكروسوفت، تقول: "مايكروسوفت هي شركة تهتم بإلهام الآخرين ليصبحوا أفضل، ويشرفني أن أكون ضمن منظومتها".

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:27 PM

سعودية في "مايكروسوفت" .. زينب هوساوي: لهذه الأسباب أنا هنا

هي المسؤولة عن اتصالات الشركة وأنشطة العلاقات في المملكة ومصر

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خلود غنام - الرياض
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تقلّدت المواطنة زينب هوساوي؛ منصب مديرة الاتصالات والعلاقات العامة للسعودية ومصر في"مايكروسوفت"؛ لتكون المسؤولة عن الإشراف على اتصالات الشركة وأنشطة العلاقات العامة الداخلية والخارجية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومصر.

وعن تعينيها تقول "هوساوي"؛ لـ "سبق": "تواجه مايكروسوفت العربية تحدياً يتمثل في المساهمة بسياسة المملكة العربية السعودية في القرن الحادي والعشرين، وتمكين المرأة من تولي أدوار رائدة في الساحات العامة والتجارية، ولله الحمد أسباب تعييني تتوافق تماماً مع سياسة التشجيع التي تنتهجها مايكروسوفت لجميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن الجنس، واعتماداً على المهارات الفردية والقيمة لمساعدة الشركة على حل التحديات التكنولوجية المعقدة في العالم".

وأضافت: "انضممت إلى شركة مايكروسوفت العربية بعد سنوات عديدة من العمل في قطاع العلاقات العامة والاتصالات في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت مسيرتي الإعلامية في عدة صحف سعودية، قبل أن أتولى منصب مديرة العلاقات العامة في شركة سيارات، ومنذ ذلك الحين، عملت كمستشارة للعلاقات العامة لعددٍ من العلامات التجارية الكبرى وكبريات الشركات بالمملكة العربية السعودية والخليج".

وتابعت: "اليوم أخذت دوري الجديد مع مايكروسوفت العربية بما لديّ من مجموعة واسعة من المهارات في التخطيط والاتصالات والسمعة الجيدة وحسن إدارة الوقت والمكانة والانتشار عبر الإنترنت والتسويق الرقمي والإدارة، كما أنني أنسجم مع ثقافة مايكروسوفت وأهداف أعمالها لتصبح مساهماً قيماً في تمكين كل شخص وكل مؤسسة على هذا الكوكب من إنجاز المزيد".

وعن الناحية التعليمية، حصلت "هوساوي"؛ على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ويبستر بالمملكة المتحدة في تخصص مزودج للاتصالات الجماهيرية والعلاقات الدولية، وتتحدث أيضاً أربع لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية والهوساوية) من خلال تنشئة متأرجحة بين المملكة العربية السعودية وسويسرا والمملكة المتحدة، كما أنها الابنة الوحيدة لوالدة قوية الإرادة.

وتعطي "هوساوي"؛ الأولوية لقراءة كتب تطوير الذات والسفر، وعن تجربتها المهنية الجديدة بشركة مايكروسوفت، تقول: "مايكروسوفت هي شركة تهتم بإلهام الآخرين ليصبحوا أفضل، ويشرفني أن أكون ضمن منظومتها".

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