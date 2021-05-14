الاتحاد الآسيوي: توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد لا يزال غير واضح

بسبب الأوضاع غير المستقرّة التي تواجه الدول الآسيوية نتيجة تداعيات أزمة كورونا

أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الماليزي داتو ويندسور جون، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن تعليق مسابقة دوري أبطال آسيا في مارس الماضي، كما عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الاتحادات الوطنية والأندية للخروج بتوصيات لخارطة طريق عودة المسابقة الأقوى بالقارة؛ ومن ذلك اقتراح إكمال مباريات دور المجموعات، عبر التجمع لكل مجموعة.

وأوضح داتو ويندسور، في تصريحاته لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، اليوم؛ أن موضوع المسابقات لا يزال قيد البحث مع جميع الجهات ذات العلاقة، والاتحاد الآسيوي يضع عدة خيارات لاستكمال المسابقات، وسنأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد تطورات الأوضاع؛ حيث نواصل تقييم الموقف بشكل مستمر".

وحول مستقبل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين الذي سيشهد انتخاب خمسة أعضاء جدد بالمكتب التنفيذي الآسيوي يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة؛ قال ويندسور: "يدرس الاتحاد الآسيوي عدة خيارات لعقد اجتماع الجمعية العمومية؛ من بينها اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، لكني أستطيع القول بأنه لم يحدد موعدًا نهائيًّا للاجتماع حتى الآن".

وأكد أن حفل جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي لعام 2020 لا يزال قائمًا حتى الآن، ولم يتخذ أي قرار بتأجيله.



وأضاف: "الحدث الآسيوي السنوي خاضع للدراسة والتقييم حسب تطورات الأوضاع، لكن حسب الروزنامة الآسيوية لم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن".