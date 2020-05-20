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أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على الباحة.. والمدني يحذّر

مصحوبة بشبه انعدام للرؤية بعدة محافظات وتستمر للثامنة مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على الباحة.. والمدني يحذّر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
01:51 PM

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على الباحة.. والمدني يحذّر

مصحوبة بشبه انعدام للرؤية بعدة محافظات وتستمر للثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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