عقب الهجوم الإيراني.. واشنطن: ملتزمون بأمن الكويت

السفارة أشارت إلى أنها تواصل العمل بشكل طبيعي

أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت حليفتها في المنطقة، وذلك في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وأكدت السفارة في بيان أوردته "رويترز" أن التزام واشنطن بأمن الكويت لم يتغير ولن يتغير.

وبينت أنها تواصل العمل في الكويت بشكل طبيعي.