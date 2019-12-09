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هيئة المحاسبين القانونيين تعقد لقاءً في جدة مع طلبة الجامعات السعودية

سعيًا لتوطين وظائف المراجعة بالقطاعات بحلول ٢٠٢٢

نظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اليوم، في جدة، لقاءً مع طلبة قسم الإدارة والاقتصاد بالجامعات السعودية.

جاء ذلك انطلاقًا نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسعيًا لتوطين وظائف المحاسبة والمراجعة بالقطاعات بحلول عام ٢٠٢٢، لعقد شراكات أوسع وبناء مستقبل واعد، بمرافقة الطالب منذ دخوله هذا التخصص إلى تخرجه منه لبناء كوادر وطنية واعدة في هذا المجال الذي يعد أحد الشرايين الرئيسة في الاقتصاد الوطني، وإيمانًا بدور التعليم وأهميته.

وتحرص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مواكبة التعليم المتوائم مع سوق العمل الذي سيكون المحصل الحقيقي لكل سنوات التعلم.

وتعمل الهيئة على التنمية الفاعلة والمستدامة في مجالات التسجيل المهني ومحاربة الشهادات المزورة وإدخال التكنولوجيا على تخصص المحاسبة.

يذكر أن المملكة تقدمت ثمانية مراكز في مؤشر قوة معايير المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم.

هيئة المحاسبين القانونيين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المحاسبين القانونيين تعقد لقاءً في جدة مع طلبة الجامعات السعودية
سبق

نظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اليوم، في جدة، لقاءً مع طلبة قسم الإدارة والاقتصاد بالجامعات السعودية.

جاء ذلك انطلاقًا نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسعيًا لتوطين وظائف المحاسبة والمراجعة بالقطاعات بحلول عام ٢٠٢٢، لعقد شراكات أوسع وبناء مستقبل واعد، بمرافقة الطالب منذ دخوله هذا التخصص إلى تخرجه منه لبناء كوادر وطنية واعدة في هذا المجال الذي يعد أحد الشرايين الرئيسة في الاقتصاد الوطني، وإيمانًا بدور التعليم وأهميته.

وتحرص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مواكبة التعليم المتوائم مع سوق العمل الذي سيكون المحصل الحقيقي لكل سنوات التعلم.

وتعمل الهيئة على التنمية الفاعلة والمستدامة في مجالات التسجيل المهني ومحاربة الشهادات المزورة وإدخال التكنولوجيا على تخصص المحاسبة.

يذكر أن المملكة تقدمت ثمانية مراكز في مؤشر قوة معايير المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:01 PM

هيئة المحاسبين القانونيين تعقد لقاءً في جدة مع طلبة الجامعات السعودية

سعيًا لتوطين وظائف المراجعة بالقطاعات بحلول ٢٠٢٢

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اليوم، في جدة، لقاءً مع طلبة قسم الإدارة والاقتصاد بالجامعات السعودية.

جاء ذلك انطلاقًا نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسعيًا لتوطين وظائف المحاسبة والمراجعة بالقطاعات بحلول عام ٢٠٢٢، لعقد شراكات أوسع وبناء مستقبل واعد، بمرافقة الطالب منذ دخوله هذا التخصص إلى تخرجه منه لبناء كوادر وطنية واعدة في هذا المجال الذي يعد أحد الشرايين الرئيسة في الاقتصاد الوطني، وإيمانًا بدور التعليم وأهميته.

وتحرص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مواكبة التعليم المتوائم مع سوق العمل الذي سيكون المحصل الحقيقي لكل سنوات التعلم.

وتعمل الهيئة على التنمية الفاعلة والمستدامة في مجالات التسجيل المهني ومحاربة الشهادات المزورة وإدخال التكنولوجيا على تخصص المحاسبة.

يذكر أن المملكة تقدمت ثمانية مراكز في مؤشر قوة معايير المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم.

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