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"الشمري" يتفقد جاهزية القطاعات الصحية المشاركة  في "رالي حائل" 2021

شدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية وتخصيص مركز لمراقبة "صحة الحشود"

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم الدكتور فرحان بن فالح الشمري، جاهزية القطاعات الصحية المشاركة رالي حائل 2021، والذي ينطلق يوم غدٍ الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021 ويستمر لمدة 6 أيام.

وصرح "الشمري" بأن "صحة حائل" تعمل بتوجيهات من أمير منطقة حائل، ومتابعة من نائبه، على رفع مستوى الاستعداد لمتابعة هذا الحدث والمحافظة على الصحة العامة في المنطقة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمشاركين والحضور.

وشدد "الشمري" على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتحور، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مركز لمراقبة الصحة العامة وإدارة الحشود في فندق ملينيوم، حيث سيتم من خلاله متابعة البروتوكولات الخاصة في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة، مشددًا على أنه سيكون لقاح كورونا بجرعتين شرط لكل من سيتطلب عمله الحضور في رالي حائل الدولي ٢٠٢١م وفقًا لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

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"الشمري" يتفقد جاهزية القطاعات الصحية المشاركة  في "رالي حائل" 2021
سبق

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم الدكتور فرحان بن فالح الشمري، جاهزية القطاعات الصحية المشاركة رالي حائل 2021، والذي ينطلق يوم غدٍ الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021 ويستمر لمدة 6 أيام.

وصرح "الشمري" بأن "صحة حائل" تعمل بتوجيهات من أمير منطقة حائل، ومتابعة من نائبه، على رفع مستوى الاستعداد لمتابعة هذا الحدث والمحافظة على الصحة العامة في المنطقة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمشاركين والحضور.

وشدد "الشمري" على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتحور، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مركز لمراقبة الصحة العامة وإدارة الحشود في فندق ملينيوم، حيث سيتم من خلاله متابعة البروتوكولات الخاصة في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة، مشددًا على أنه سيكون لقاح كورونا بجرعتين شرط لكل من سيتطلب عمله الحضور في رالي حائل الدولي ٢٠٢١م وفقًا لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:34 PM

"الشمري" يتفقد جاهزية القطاعات الصحية المشاركة  في "رالي حائل" 2021

شدد على التقيد بالإجراءات الاحترازية وتخصيص مركز لمراقبة "صحة الحشود"

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منصور الشلاقي - حائل
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تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم الدكتور فرحان بن فالح الشمري، جاهزية القطاعات الصحية المشاركة رالي حائل 2021، والذي ينطلق يوم غدٍ الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021 ويستمر لمدة 6 أيام.

وصرح "الشمري" بأن "صحة حائل" تعمل بتوجيهات من أمير منطقة حائل، ومتابعة من نائبه، على رفع مستوى الاستعداد لمتابعة هذا الحدث والمحافظة على الصحة العامة في المنطقة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمشاركين والحضور.

وشدد "الشمري" على ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتحور، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مركز لمراقبة الصحة العامة وإدارة الحشود في فندق ملينيوم، حيث سيتم من خلاله متابعة البروتوكولات الخاصة في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة، مشددًا على أنه سيكون لقاح كورونا بجرعتين شرط لكل من سيتطلب عمله الحضور في رالي حائل الدولي ٢٠٢١م وفقًا لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

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