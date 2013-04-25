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السعودية تعزي العراق في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

"الخارجية" عبّرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب الشقيق

أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وعبّرت المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيق قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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السعودية تعزي العراق في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد
سبق

أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وعبّرت المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيق قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
01:27 PM

السعودية تعزي العراق في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد

"الخارجية" عبّرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وعبّرت المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيق قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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