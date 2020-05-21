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"صبحي" يعلن: عودة التدريبات للنشاط الرياضي في مصر 15 يونيو المقبل

قال إن التنفيذ سيكون بشكل جزئي.. وفقًا للإجراءات الطبية والاحترازية

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عودة التدريبات للنشاط الرياضي 15 يونيو المقبل بشكل جزئي؛ وذلك حسبما أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الدكتور "صبحي" في تصريح له اليوم: "ندرس مع الاتحاد المصري لكرة القدم كل الاحترازات والإجراءات الوقائية التي سيقوم بها؛ داعيًا الاتحاد إلى الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة؛ تمهيدًا لاستئناف النشاط".

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، في تصريح له، أن عودة النشاط سيكون تدريجيًّا، وله العديد من المراحل والعديد من الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"صبحي" يعلن: عودة التدريبات للنشاط الرياضي في مصر 15 يونيو المقبل
سبق

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عودة التدريبات للنشاط الرياضي 15 يونيو المقبل بشكل جزئي؛ وذلك حسبما أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الدكتور "صبحي" في تصريح له اليوم: "ندرس مع الاتحاد المصري لكرة القدم كل الاحترازات والإجراءات الوقائية التي سيقوم بها؛ داعيًا الاتحاد إلى الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة؛ تمهيدًا لاستئناف النشاط".

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، في تصريح له، أن عودة النشاط سيكون تدريجيًّا، وله العديد من المراحل والعديد من الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
01:32 PM

"صبحي" يعلن: عودة التدريبات للنشاط الرياضي في مصر 15 يونيو المقبل

قال إن التنفيذ سيكون بشكل جزئي.. وفقًا للإجراءات الطبية والاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عودة التدريبات للنشاط الرياضي 15 يونيو المقبل بشكل جزئي؛ وذلك حسبما أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الدكتور "صبحي" في تصريح له اليوم: "ندرس مع الاتحاد المصري لكرة القدم كل الاحترازات والإجراءات الوقائية التي سيقوم بها؛ داعيًا الاتحاد إلى الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة؛ تمهيدًا لاستئناف النشاط".

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، في تصريح له، أن عودة النشاط سيكون تدريجيًّا، وله العديد من المراحل والعديد من الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.

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