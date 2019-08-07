‏في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير ‏عدداً من ⁧#ضيوف_الرحمن⁩.. ‏يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية. صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-07

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 02:37 PM

‏في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير ‏عدداً من ⁧#ضيوف_الرحمن⁩.. ‏يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية.