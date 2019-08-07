في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير عدداً من #ضيوف_الرحمن.. يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية.
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في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير عدداً من #ضيوف_الرحمن.. يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية.صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-07
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
02:37 PM
في كل عام يستضيف المؤذن عبدالله خوقير عدداً من #ضيوف_الرحمن.. يُكرمهم، يعرّفهم بتاريخ الحرم، ويريهم بعضاً من مقتنياته التراثية.
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