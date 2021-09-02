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وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بمحافظة المندق

الزهراني أهاب بالجميع بالحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان أخران في حادث تصادم بين سيارة من نوع صالون وأخرى مرسيدس، اليوم الخميس، في محافظة المندق بالباحة.

وتفصيلًا: صرّح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 15:24 يوم الخميس الموافق 2/ 9/ 2021م، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافطة المندق، وتحديدًا في منطقة بلحكم.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه فرقتين إسعافيتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور مدير الشؤون الإسعافية، وعند وصول أول فرق إسعافية تبيّن أنه حادث سيارة من نوع صالون اصطدمت بمرسيدس.

وأضاف الزهراني أن الحادث نتج عنه إصابتان متوسطتان وحالة وفاة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى المندق لتلقّي العلاج.

وأهاب الزهراني بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة، أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان.

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وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بمحافظة المندق
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان أخران في حادث تصادم بين سيارة من نوع صالون وأخرى مرسيدس، اليوم الخميس، في محافظة المندق بالباحة.

وتفصيلًا: صرّح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 15:24 يوم الخميس الموافق 2/ 9/ 2021م، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافطة المندق، وتحديدًا في منطقة بلحكم.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه فرقتين إسعافيتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور مدير الشؤون الإسعافية، وعند وصول أول فرق إسعافية تبيّن أنه حادث سيارة من نوع صالون اصطدمت بمرسيدس.

وأضاف الزهراني أن الحادث نتج عنه إصابتان متوسطتان وحالة وفاة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى المندق لتلقّي العلاج.

وأهاب الزهراني بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة، أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
08:21 PM
اخر تعديل
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
06:21 AM

وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بمحافظة المندق

الزهراني أهاب بالجميع بالحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان أخران في حادث تصادم بين سيارة من نوع صالون وأخرى مرسيدس، اليوم الخميس، في محافظة المندق بالباحة.

وتفصيلًا: صرّح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 15:24 يوم الخميس الموافق 2/ 9/ 2021م، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحافطة المندق، وتحديدًا في منطقة بلحكم.

وأوضح أنه تم على الفور توجيه فرقتين إسعافيتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور مدير الشؤون الإسعافية، وعند وصول أول فرق إسعافية تبيّن أنه حادث سيارة من نوع صالون اصطدمت بمرسيدس.

وأضاف الزهراني أن الحادث نتج عنه إصابتان متوسطتان وحالة وفاة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى المندق لتلقّي العلاج.

وأهاب الزهراني بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة، أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان.

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