"العتيبي": 795 مليون شخص لا يجدون طعامًا للتمتع بحياة صحية في 2017

قال إن تقليل هدر الغذاء للنصف يوفر للسعودية 25 مليارًا سنويًا بحلول 2030

أكد الدكتور سعد بن عايض العتيبي الأستاذ بجامعة الطائف، المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للشرق الأدنى أن عدد الأشخاص الذين لا يجدون طعامًا كافيًا للتمتع بحياة صحية نشطة يقدر بـ 795 مليون شخص في عام 2017، أي ما يعادل شخص من بين تسعة أشخاص في العالم.

وأوضح "العتيبي" أن القضاء على الفقر والجوع تصدر قائمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 حيث ستضع البلدان نصب عينها تحقيق الأهداف السابعة عشرة.

وذكر أن 66 مليون طفل من سن المرحلة الابتدائية يحضرون الدراسة وهم جوعى في شتى أرجاء العالم النامي، كما يتسبب سوء التغذية في نحو نصف عدد من حالات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة (45 في المائة)، أي 3.1 مليون طفل سنويًا.

جاء ذلك خلال تنظيم جامعة الطائف محاضرة توعوية بعنوان "حفظ الغذاء ..الحد من الفاقد والهدر في الغذاء" بالقاعة الكبرى بالجامعة في الحوية.

وقال "العتيبي": ارتبط هدر الغذاء بالفقر حيث يعد أحد التحديات الدولية، وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" فإن ثلث المواد الغذائية المنتجة تتعرض للتلف أو الهدر عبر مختلف المراحل بدءًا من الإنتاج الزراعي والتجهيز والنقل والتخزين ووصولاً إلى المستهلك النهائي.

وذكر أنه في ضوء رؤية 2030 وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة خمسة عشر هدفًا استراتيجيًا تهدف من خلالها لتحقيق بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتُسهم في الأمن الغذائي وتحسن جودة الحياة، كما وضعت الوزارة عددًا من المبادرات ستُسهم من خلالها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف: أن القطاع الزراعي في المملكة يعاني تحديات عديدة ومن أهمها شح المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة مما أثّر سلبًا على الإنتاج الزراعي الذي يوفر 30 % فقط من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة.

وقال: إنه بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة تعدُ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول الآمنة غذائيًا في العالم على الرغم من اعتمادنا الكبير على الواردات الغذائية والتي بلغت فاتورتها السنوية 80 مليار ريال، في حين يبلغ ما يهدره الفرد الواحد في المملكة 427 كيلو غرامًا لكل فرد سنويًا وهو ما يعادل أن يرمي كل فرد ستة أطباق من الأرز في سلة المهملات يوميًا، كما تكلف فاتورة الهدر السنوية في المملكة أكثر من 50 مليار ريال، بالإضافة إلى أضرارها على البيئة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت هدفًا لخفض معدل هدر الغذاء على المستوى العالمي من 1.3 مليار طن من المواد الغذائية أي ما يعادل 2.6 تريليون دولار إلى النصف بحلول عام 2030 ولتحقيق هدف الأمم المتحدة لخفض معدل هدر الغذاء على المستوى الوطني يجب خفض الهدر مما يعادل 50 مليار ريال إلى النصف بحلول عام 2030 وسيترتب على ذلك على المستوى الوطني تحقيق وفورات سنويًا بمئات وآلاف الملايين تصل إلى 25 مليارًا سنويًا بحلول عام 2030 وهذا يصب في أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويحقق مستهدفات الرؤية التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وشدد "العتيبي" على ضرورة بناء القدرات للحد من فقدان وهدر الأغذية لأصحاب المصلحة والتعريف بالمعايير والبروتوكولات الدولية كبروتوكول الفاقد والمهدر من الغذاء FLW والذي يساعد الدول والبلدان لفهم كم وأين ولماذا يحدث وأسباب فقد وهدر الغذاء حتى يتم التمكن من قياسها وإدارتها والذي تُشرف عليه عدد من المنظمات وفي مقدمتها FAO وUNDEP ، وكذلك توجيه الباحثين في الجامعات نحو الدراسات والبحوث عن الفاقد والمهدر من الغذاء في المملكة العربية السعودية خلال المراحل الخمس لإمداد الغذاء، وذلك بدايةً من الحصاد، النقل والتخزين، التعبئة والتغليف، التوزيع والتسويق ومن ثم الاستهلاك وتبني نتائج الدراسات لتحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا "العتيبي" إلى أهمية العمل نحو تبني قصص النجاح وعمل التحالفات، كما دعا إلى إطلاق مبادرة (حفظ الغذاء "الحد من الفاقد والهدر في الغذاء") تعمل من خلالها المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع دولة الإمارات العربية بصفتهما من أكثر البلدان الأكثر هدرًا للغذاء حيث سيؤدي ذلك لتوحيد الجهود والتكامل للوصول إلى الهدف الأممي بخفض الفاقد والهدر إلى النصف بحلول 2030.

ونوه بأهمية التربية ودورها في تغيير السلوك من خلال العمل نحو زيادة الوعي بين أطفال المدارس والمعلمين والموظفين والأسر والشبكات المتصلة بها بشأن قضايا فقدان وهدر الأغذية، وإدخال ممارسات جيدة وتوفير مجموعة شاملة من البرامج التعليمية تفضي إلى الحد من الأغذية المهدرة.

وطالب بأهمية قيام الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة بإطلاق حزمة من برامج التوعية المجتمعية حول تأثير وحلول فقدان الأغذية وهدرها وتستهدف كل المراحل العمرية لإحداث التغيير المأمول، داعيًا إلى العمل نحو تغيير الصورة النمطية عن الإنسان السعودي التي رسمها الإعلام عن هدره للغذاء بإعطاء نماذج مشرفة، فمواطنات ومواطنو المملكة العربية السعودية يمثلون القدوة الحسنة لعموم المسلمين في العالم، موضحًا أهمية استشعار واجبنا الديني والإنساني الذي يوجب علينا شكر النعم التي وهبنا الله إياها والعمل معًا نحو الحد من فقد وإهدار الغذاء لما فيه خير مجتمعنا ووطننا وللإنسانية جمعاء مع التأكيد أن التغيير منبعه من الداخل وأننا جميعًا حجر الزاوية في إنجاح المبادرات الوطنية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع.