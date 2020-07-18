فلسطين تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 1770

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 2٤ الماضية ، 532 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7759 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 58 حالة وفاة .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1770 حالة.