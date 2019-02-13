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بشأن الأوضاع في شمال سوريا.. روسيا للأتراك: توقفوا عن الاستفزاز

موسكو رفضت تحميلها مسؤولية قتلى الجيش التركي

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الخميس)، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية في سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع في محافظة إدلب.

وذكرت الوزارة أنها تشعر بالارتباك من التصريحات التي أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم، والتي حاول فيها، على حد وصف الوزارة، تحميل روسيا والنظام السوري مسؤولية مقتل جنود أتراك في سوريا، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بشأن الأوضاع في شمال سوريا.. روسيا للأتراك: توقفوا عن الاستفزاز
سبق

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الخميس)، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية في سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع في محافظة إدلب.

وذكرت الوزارة أنها تشعر بالارتباك من التصريحات التي أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم، والتي حاول فيها، على حد وصف الوزارة، تحميل روسيا والنظام السوري مسؤولية مقتل جنود أتراك في سوريا، وفقاً لـ"رويترز".

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
08:00 PM

بشأن الأوضاع في شمال سوريا.. روسيا للأتراك: توقفوا عن الاستفزاز

موسكو رفضت تحميلها مسؤولية قتلى الجيش التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الخميس)، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية في سوريا وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع في محافظة إدلب.

وذكرت الوزارة أنها تشعر بالارتباك من التصريحات التي أدلى بها زعيم الحزب القومي، شريك حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم، والتي حاول فيها، على حد وصف الوزارة، تحميل روسيا والنظام السوري مسؤولية مقتل جنود أتراك في سوريا، وفقاً لـ"رويترز".

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