النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراءات "كورونا" حالت دون وفاة 3 ملايين في أوروبا

خفضت معدلات انتقال العدوى

ذكر علماء من جامعة "إمبريال كوليدج" بلندن، اليوم الاثنين، أن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي شملت إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال فيروس كورونا المستجد في أوروبا بما كان كافيًا للسيطرة على انتشاره، وحالت دون وفاة أكثر من 3 ملايين شخص.

وبين العلماء في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة، أن الخطوات المشددة التي اتخذ معظمها في مارس(آذار) أدت إلى تأثير جوهري وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو (أيار)، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" عن "رويترز".

وأضافوا أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي: النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إجراءات "كورونا" حالت دون وفاة 3 ملايين في أوروبا
سبق

ذكر علماء من جامعة "إمبريال كوليدج" بلندن، اليوم الاثنين، أن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي شملت إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال فيروس كورونا المستجد في أوروبا بما كان كافيًا للسيطرة على انتشاره، وحالت دون وفاة أكثر من 3 ملايين شخص.

وبين العلماء في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة، أن الخطوات المشددة التي اتخذ معظمها في مارس(آذار) أدت إلى تأثير جوهري وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو (أيار)، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" عن "رويترز".

وأضافوا أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي: النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
05:22 PM

إجراءات "كورونا" حالت دون وفاة 3 ملايين في أوروبا

خفضت معدلات انتقال العدوى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,619

ذكر علماء من جامعة "إمبريال كوليدج" بلندن، اليوم الاثنين، أن إجراءات العزل العام واسعة النطاق التي شملت إغلاق المتاجر والمدارس خفضت معدلات انتقال فيروس كورونا المستجد في أوروبا بما كان كافيًا للسيطرة على انتشاره، وحالت دون وفاة أكثر من 3 ملايين شخص.

وبين العلماء في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة، أن الخطوات المشددة التي اتخذ معظمها في مارس(آذار) أدت إلى تأثير جوهري وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو (أيار)، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" عن "رويترز".

وأضافوا أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي: النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بكوفيد-19، المرض الناجم عن الفيروس، بحلول أوائل مايو.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,009

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة