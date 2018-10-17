"سباق الألوان" في الرياض مجددًا.. "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"

"الترفيه" تستضيف نسختين من حَدَثٍ سينثُر ألوان البهجة والسرور بشوارع العاصمة

يعود "سباق الألوان إلى المملكة العربية السعودية من جديد؛ فقد بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث المعروف باسم "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض"؛ لينثر ألوان البهجة والسرور على شوارع مدينة الرياض يوم 26 أكتوبر.

وتماشيًا مع أهداف "الهيئة العامة للترفيه" لاستقدام أبرز الفعاليات الترفيهية إلى المملكة؛ ستعود أكبر سلسلة سباقات من نوعها في العالم إلى كبرى مدن المملكة، ويُتوقع لها استقطاب أكثر من 15 ألف مشارك. حيث يأتي تنظيم السباق في الرياض في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في مدينة الخبر في شهر مارس، واستقطبت أكثر من 10 آلاف متسابق على مضمار بطول خمسة كيلومترات.

وحل "سباق الألوان" ضيفًا على أكثر من 40 دولةً، واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق حول العالم، وهو عبارة عن سباق دون توقيت ينغمس فيه آلاف المتسابقين من رؤوسهم حتى أقدامهم بألوان مختلفة على مضمارٍ طوله خمسة كيلومترات؛ وذلك قبل بلوغهم خط النهاية للفوز بميدالياتهم. وما من قاعدة للمشاركة في هذا السباق الغني بالألوان، سوى أن يُمضي المشاركون وقتًا ممتعًا ويجتازوا خط النهاية مُخضّبين بالألوان والمرح.

وعلاوة على منح المشاركين فرصة فريدة لتخليد لحظاتهم الرائعة بالتقاط صور تذكارية مميزة، يمثّل هذا الحدث الخالي من المنافسة مناسبةً مثالية للاحتفاء بالصحة والسعادة والاستقلالية. وتدعم "الهيئة العامة للترفيه" التي تمثّل أحد الأركان الرئيسية للحكومة السعودية، هذه الفعالية، في إطار جهودها المتواصلة لإثراء أنماط حياة المواطنين انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة 2020. وسيتم تنظيم السباق الأول في إطار فعاليات موسم الرياض الذي يُعَد أكبر حدث ترفيهي في العاصمة السعودية، ويتضمن عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والكثير غيرها.

قال المدير التنفيذي لقطاع التواصل بالهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد المحمادي: تسعدنا استضافة "سباق الألوان" في مدينة الرياض، ليكون امتدادًا للنجاح الكبير الذي شهدته نسخة الخبر، ونحن على ثقة بأن هذه الفعاليات ستستقطب مزيدًا من الراغبين بإثراء حياتهم بالنشاطات الصحية التي تجمع بين المرح والرياضة. وأضاف: تنسجم أجواء "سباق الألوان" المفعمة بالحيوية والنشاط مع أهداف الهيئة العامة للترفيه، وبرنامج جودة الحياة 2020 الرامية إلى توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المجتمع في النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.

وقالت كريستين بيجلر المتحدثة باسم "سباق الألوان": أصبح "سباق الألوان" ظاهرةً عالمية متميزة منذ انطلاقته الأولى في عام 2012، ونتطلع قُدُمًا لعودته إلى المملكة العربية السعودية في ضوء الاستجابة الواسعة التي حققها سباق الخبر. ويسعدنا تنظيم سباق "أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض" في الرياض؛ وفقًا لقاعدتنا الأولى التي تنص على قضاء الجميع وقتًا ممتعًا، سواء رغبوا في الجري أو الهرولة أو حتى المشي نحو خط النهاية.

ويستمر المرح بعد انتهاء السباق عبر مهرجان الفوز الذي يزخر بالموسيقى، وفرص التقاط الصور التذكارية، والعروض الاحتفالية، والألعاب والمرح، والمزيد من التراشق الممتع بالألوان لابتكار تركيبة لونية فريدة من نوعها.

تفاصيل السباق:

الزمان: تفتح الأبواب الساعة 7:00 صباحًا

التاريخ: السبت 26 أكتوبر في الرياض

المكان: الرياض، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

التذاكر:

• الأطفال (12 سنة وما دون): مجانًا

• البالغون (13 وما فوق)– التذاكر العادية: 50 ريالًا سعوديًّا

• البالغون (13 وما فوق)– التذاكر المميزة: 100 ريال سعودي

• البالغون (13 وما فوق)– تذاكر كبار الزوار: 250 ريالًا سعوديًّا

باقات السباق:

• باقة المشاركة العادية المحدودة لجولة البطل 2019: قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية.

• باقة المشاركة ديلوكس المحدودة لجولة البطل 2019: قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية. وسوار، وغطاء للرأس، ومواقف ديلوكس.

• باقة المشاركة لكبار الزوار المحدودة لجولة البطل 2019: قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية. وسوار، وغطاء للرأس، ومنطقة خاصة وخدمة تقديم الطعام ومواقف لكبار الزوار فقط.