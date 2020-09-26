"كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم

"كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم
اعتقال 10 متظاهرين ضد العزل وسط لندن
ذكرت الحكومة البريطانية اليوم السبت أنها سجَّلت 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 وفاة بين حالات ثبتت إصابتها بالفيروس منذ فترة لا تتعدى 28 يومًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت عشرة أشخاص في مظاهرة بوسط لندن احتجاجًا على إجراءات العزل العام، في حين أُصيب أربعة ضباط في المناوشات، بينهم اثنان نُقلا إلى المستشفى.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-26
ذكرت الحكومة البريطانية اليوم السبت أنها سجَّلت 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 وفاة بين حالات ثبتت إصابتها بالفيروس منذ فترة لا تتعدى 28 يومًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت عشرة أشخاص في مظاهرة بوسط لندن احتجاجًا على إجراءات العزل العام، في حين أُصيب أربعة ضباط في المناوشات، بينهم اثنان نُقلا إلى المستشفى.
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
08:33 PM
"كورونا"ينقل عدواه إلى 6042 بريطانيًّا خلال يوم
اعتقال 10 متظاهرين ضد العزل وسط لندن
ذكرت الحكومة البريطانية اليوم السبت أنها سجَّلت 6042 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 وفاة بين حالات ثبتت إصابتها بالفيروس منذ فترة لا تتعدى 28 يومًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت عشرة أشخاص في مظاهرة بوسط لندن احتجاجًا على إجراءات العزل العام، في حين أُصيب أربعة ضباط في المناوشات، بينهم اثنان نُقلا إلى المستشفى.