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اختفاء الشاب "عبدالكريم الدخيل" يتصدر "تويتر" ودعوات للمساهمة في البحث عنه

ذووه أكدوا أنه لا يعاني من أي شيء

تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فقدان الشاب عبدالكريم الدخيل، يوم أمس في ظروفٍ غامضة، حيث ذكر بعض المغردين أن الشاب اختفى في بريدة وسط جهود تقوم بها الأجهزة الأمنية للوصول إليه.

وضج الوسم بالدعوات والمناشدات على أمل كشف هذا السر، ونشر صورته وأرقام التواصل.

وقال عمه: "ابننا لا يعاني من أي شيء، وغاب فجأة ولا نعرف الأسباب، ونناشد المواطنين المساهمة بالعثور عليه".

مفقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختفاء الشاب "عبدالكريم الدخيل" يتصدر "تويتر" ودعوات للمساهمة في البحث عنه
سبق

تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فقدان الشاب عبدالكريم الدخيل، يوم أمس في ظروفٍ غامضة، حيث ذكر بعض المغردين أن الشاب اختفى في بريدة وسط جهود تقوم بها الأجهزة الأمنية للوصول إليه.

وضج الوسم بالدعوات والمناشدات على أمل كشف هذا السر، ونشر صورته وأرقام التواصل.

وقال عمه: "ابننا لا يعاني من أي شيء، وغاب فجأة ولا نعرف الأسباب، ونناشد المواطنين المساهمة بالعثور عليه".

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
11:21 PM

اختفاء الشاب "عبدالكريم الدخيل" يتصدر "تويتر" ودعوات للمساهمة في البحث عنه

ذووه أكدوا أنه لا يعاني من أي شيء

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بدر العتيبي - القصيم
3
7,965

تصدر وسم #مفقود_القصيم_عبدالكريم ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد فقدان الشاب عبدالكريم الدخيل، يوم أمس في ظروفٍ غامضة، حيث ذكر بعض المغردين أن الشاب اختفى في بريدة وسط جهود تقوم بها الأجهزة الأمنية للوصول إليه.

وضج الوسم بالدعوات والمناشدات على أمل كشف هذا السر، ونشر صورته وأرقام التواصل.

وقال عمه: "ابننا لا يعاني من أي شيء، وغاب فجأة ولا نعرف الأسباب، ونناشد المواطنين المساهمة بالعثور عليه".

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