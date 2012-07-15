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الخدمة المدنية تدعو (36) مرشحًا ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

لذا فإن وزارة الخدمة المدنية تهيب بالمعلنة أسمائهم أدناه مراجعة أياً من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/11/1440هـ إلى يوم الاثنين الموافق 20/11/1440هـ.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

man14401112-1.pdf wman14401112-2.pdf

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الخدمة المدنية تدعو (36) مرشحًا ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم
سبق

دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

لذا فإن وزارة الخدمة المدنية تهيب بالمعلنة أسمائهم أدناه مراجعة أياً من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/11/1440هـ إلى يوم الاثنين الموافق 20/11/1440هـ.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
03:29 PM

الخدمة المدنية تدعو (36) مرشحًا ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,510

دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

لذا فإن وزارة الخدمة المدنية تهيب بالمعلنة أسمائهم أدناه مراجعة أياً من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13/11/1440هـ إلى يوم الاثنين الموافق 20/11/1440هـ.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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29 مليار ..

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