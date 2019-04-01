الأهلي يسعى لخطف مقعد آسيوي .. والفيحاء للهروب من شبح الهبوط

في لقاء مؤجل من الجولة 24 من دوري المحترفين

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفيحاء اليوم الاثنين في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول مؤجل من الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (6:55) مساءً.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة فيما يدخل الضيوف اللقاء وفي رصيدهم 40 نقطة احتلوا بها المركز الخامس.

يسعى الأهلي إلى مداومة جراحه واستعادة توازنه بتحقيق فوز معنوي يحسن من صورته الباهتة التي ظهر عليها في الفترة الأخيرة من أجل مصالحة جماهيره وأيضًا للإبقاء على حظوظه قائمة في خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ويدرك المدير الفني الأورغواياني خورخي فوساتي أن أي نتيجة غير الفوز ستقلص من آمال الفريق في خوض غمار البطولة الآسيوية العام القادم إلى جانب أنها ستدخله في صراع مع الجماهير والإدارة الغاضبة من تذبذب مستوى الفريق وضعف النتائج في عهده كما أنها ستعجل في رحيله.

في المقابل يأمل الفيحاء الاستمرار بصحوته بتدوين فوز يكون طوق نجاة يساعده في الهروب ولو مؤقتًا عن مناطق شبح الهبوط حيث سيصعد به مركزين على جدول الترتيب إذا تحقق.

يبحث الفريقان عن أول فوز في تاريخ لقاءاتهما بدوري المحترفين حيث سبق أن تقابلا في 3 مواجهات كان التعادل فيها سيد الموقف.