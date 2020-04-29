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"حقوق الإنسان": ضوابط صارمة لحماية سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين

قالت: المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية وفق المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية.

هيئة حقوق الإنسان

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"حقوق الإنسان": ضوابط صارمة لحماية سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين
سبق

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية وفق المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:34 AM

"حقوق الإنسان": ضوابط صارمة لحماية سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين

قالت: المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة السعودية وضعت الأسس العامة والضوابط الصارمة لضمان حماية وسرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين.

ولفتت الهيئة في تغريدة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن المستهلك لا يؤسس سجلًّا ائتمانيًّا لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الشخصية وفق المادة التاسعة من نظام المعلومات الائتمانية.

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