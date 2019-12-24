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"بن منيخر" يوجه بمعالجة الطرق المتعثرة وتوفير احتياجات أهالي "جذم جازان"

قال لهم: نحن هنا لخدمتكم وتوفير متطلباتكم بناءً على تعليمات أمير المنطقة

استمراراً لتنفيذ توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لجبل الجذم التابع لمركز القصبة.

ورافق "بن منيخر" خلال جولته كل من رئيس مركز القصبة خالد البقمي ورئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي ومدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ومدير فرع الطرق بالعارضة سعيد المالكي، ومدير فرع خدمات المياه بالعارضة خالد الحريصي، والشيخ سلمان بن أحمد الصوفي العبدلي.

وقد اطلع المحافظ خلال جولته على مشاريع طرق قرى جبل الجذم المتعثرة التي تؤدي لخدمة الأهالي، حيث وجه بسرعة معالجتها وتوفير كل الإمكانات والخدمات للأهالي.

وقال "بن منيخر" في حديثه مع المواطنين: نحن هنا لخدمتكم وتوفير متطلباتكم وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان، ونائب أمير المنطقة، وحرصهما الدائم ليتمتع المواطن في السهل والجبل بالخدمات المتنوعة المقدمة له بكل رفاهية وأمن وأمان.

وبعد ذلك، اتجه لزيارة مركز الرعاية الصحية بمعتق العصم، وكان في استقباله مدير المركز محمد العطيفي وعدد من منسوبيه، حيث اطلع على أقسام المركز والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من خلالها، والتقى بعدد من أهالي الجبل مستمعاً لمتطلباتهم ومتلمساً لاحتياجاتهم.

جازان أمير جازان الأمير محمد بن ناصر محافظ العارضة سلطان بن منيخر جبل الجذم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن منيخر" يوجه بمعالجة الطرق المتعثرة وتوفير احتياجات أهالي "جذم جازان"
سبق

استمراراً لتنفيذ توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لجبل الجذم التابع لمركز القصبة.

ورافق "بن منيخر" خلال جولته كل من رئيس مركز القصبة خالد البقمي ورئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي ومدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ومدير فرع الطرق بالعارضة سعيد المالكي، ومدير فرع خدمات المياه بالعارضة خالد الحريصي، والشيخ سلمان بن أحمد الصوفي العبدلي.

وقد اطلع المحافظ خلال جولته على مشاريع طرق قرى جبل الجذم المتعثرة التي تؤدي لخدمة الأهالي، حيث وجه بسرعة معالجتها وتوفير كل الإمكانات والخدمات للأهالي.

وقال "بن منيخر" في حديثه مع المواطنين: نحن هنا لخدمتكم وتوفير متطلباتكم وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان، ونائب أمير المنطقة، وحرصهما الدائم ليتمتع المواطن في السهل والجبل بالخدمات المتنوعة المقدمة له بكل رفاهية وأمن وأمان.

وبعد ذلك، اتجه لزيارة مركز الرعاية الصحية بمعتق العصم، وكان في استقباله مدير المركز محمد العطيفي وعدد من منسوبيه، حيث اطلع على أقسام المركز والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من خلالها، والتقى بعدد من أهالي الجبل مستمعاً لمتطلباتهم ومتلمساً لاحتياجاتهم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:58 PM

"بن منيخر" يوجه بمعالجة الطرق المتعثرة وتوفير احتياجات أهالي "جذم جازان"

قال لهم: نحن هنا لخدمتكم وتوفير متطلباتكم بناءً على تعليمات أمير المنطقة

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قاسم الخبراني - جازان
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استمراراً لتنفيذ توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لجبل الجذم التابع لمركز القصبة.

ورافق "بن منيخر" خلال جولته كل من رئيس مركز القصبة خالد البقمي ورئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي ومدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ومدير فرع الطرق بالعارضة سعيد المالكي، ومدير فرع خدمات المياه بالعارضة خالد الحريصي، والشيخ سلمان بن أحمد الصوفي العبدلي.

وقد اطلع المحافظ خلال جولته على مشاريع طرق قرى جبل الجذم المتعثرة التي تؤدي لخدمة الأهالي، حيث وجه بسرعة معالجتها وتوفير كل الإمكانات والخدمات للأهالي.

وقال "بن منيخر" في حديثه مع المواطنين: نحن هنا لخدمتكم وتوفير متطلباتكم وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة جازان، ونائب أمير المنطقة، وحرصهما الدائم ليتمتع المواطن في السهل والجبل بالخدمات المتنوعة المقدمة له بكل رفاهية وأمن وأمان.

وبعد ذلك، اتجه لزيارة مركز الرعاية الصحية بمعتق العصم، وكان في استقباله مدير المركز محمد العطيفي وعدد من منسوبيه، حيث اطلع على أقسام المركز والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من خلالها، والتقى بعدد من أهالي الجبل مستمعاً لمتطلباتهم ومتلمساً لاحتياجاتهم.

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