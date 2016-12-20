"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، الداير بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.