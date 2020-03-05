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الاتحاد العربي يختار "الخضير" لقيادة مباراة الرجاء والإسماعيلي

اللقاء يُقام يوم 15 مارس في الدار البيضاء

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًّا بقيادة تركي الخضير (ساحة)، ويساعده محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد الشمراني كحكم رابع، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، في الـ15 من مارس (الجاري) في الدار البيضاء.


وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على أرض ملعب الإسماعيلي.

تركي الخضير

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد العربي يختار "الخضير" لقيادة مباراة الرجاء والإسماعيلي
سبق

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًّا بقيادة تركي الخضير (ساحة)، ويساعده محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد الشمراني كحكم رابع، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، في الـ15 من مارس (الجاري) في الدار البيضاء.


وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على أرض ملعب الإسماعيلي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:31 PM

الاتحاد العربي يختار "الخضير" لقيادة مباراة الرجاء والإسماعيلي

اللقاء يُقام يوم 15 مارس في الدار البيضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًّا بقيادة تركي الخضير (ساحة)، ويساعده محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد الشمراني كحكم رابع، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، في الـ15 من مارس (الجاري) في الدار البيضاء.


وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على أرض ملعب الإسماعيلي.

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