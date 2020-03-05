الاتحاد العربي يختار "الخضير" لقيادة مباراة الرجاء والإسماعيلي
اللقاء يُقام يوم 15 مارس في الدار البيضاء
اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًّا بقيادة تركي الخضير (ساحة)، ويساعده محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد الشمراني كحكم رابع، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، في الـ15 من مارس (الجاري) في الدار البيضاء.
وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على أرض ملعب الإسماعيلي.
الاتحاد العربي يختار "الخضير" لقيادة مباراة الرجاء والإسماعيلي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-05
اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًّا بقيادة تركي الخضير (ساحة)، ويساعده محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد الشمراني كحكم رابع، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، في الـ15 من مارس (الجاري) في الدار البيضاء.
وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على أرض ملعب الإسماعيلي.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:31 PM
الاتحاد العربي يختار "الخضير" لقيادة مباراة الرجاء والإسماعيلي
اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم سعوديًّا بقيادة تركي الخضير (ساحة)، ويساعده محمد مكي وعلي العبكري، بالإضافة لماجد الشمراني كحكم رابع، وذلك لقيادة مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، في الـ15 من مارس (الجاري) في الدار البيضاء.
وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف دون مقابل، والتي أقيمت على أرض ملعب الإسماعيلي.