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بالفيديو.. اعترافات الإرهابي "هشام عشماوي" الذي قضت محكمة بإعدامه

نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو يتضمن اعترافات للإرهابي هشام عشماوي، الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه، أمس الأربعاء.

وتضمنت اعترافات هشام عشماوي -طبقًا للفيديو- حول واقعة استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/ 9/ 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.


كما تضمن الفيديو بيان القوات المسلحة، الخاص بقرار المحكمة العسكرية في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميًّا بقضية "الفرافرة" بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا، طبقًا لـ"ارتي" الروسي باللغة العربية.

وكانت السلطات المصرية تسلمت هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها "حفتر".


وكانت قيادة القوات المسلحة الليبية أعلنت إلقاء القبض على "عشماوي" خلال عملية أمنية في مدينة درنة الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر.

هشام عشماوي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. اعترافات الإرهابي "هشام عشماوي" الذي قضت محكمة بإعدامه
سبق

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو يتضمن اعترافات للإرهابي هشام عشماوي، الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه، أمس الأربعاء.

وتضمنت اعترافات هشام عشماوي -طبقًا للفيديو- حول واقعة استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/ 9/ 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.


كما تضمن الفيديو بيان القوات المسلحة، الخاص بقرار المحكمة العسكرية في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميًّا بقضية "الفرافرة" بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا، طبقًا لـ"ارتي" الروسي باللغة العربية.

وكانت السلطات المصرية تسلمت هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها "حفتر".


وكانت قيادة القوات المسلحة الليبية أعلنت إلقاء القبض على "عشماوي" خلال عملية أمنية في مدينة درنة الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:33 PM

بالفيديو.. اعترافات الإرهابي "هشام عشماوي" الذي قضت محكمة بإعدامه

نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو يتضمن اعترافات للإرهابي هشام عشماوي، الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه، أمس الأربعاء.

وتضمنت اعترافات هشام عشماوي -طبقًا للفيديو- حول واقعة استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/ 9/ 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.


كما تضمن الفيديو بيان القوات المسلحة، الخاص بقرار المحكمة العسكرية في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميًّا بقضية "الفرافرة" بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا، طبقًا لـ"ارتي" الروسي باللغة العربية.

وكانت السلطات المصرية تسلمت هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها "حفتر".


وكانت قيادة القوات المسلحة الليبية أعلنت إلقاء القبض على "عشماوي" خلال عملية أمنية في مدينة درنة الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر.

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