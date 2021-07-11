أعلنت السويد أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية بدخول البلاد، معتمدة على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضع السعودية ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من فيروس كورونا كوفيد - 19 . وقالت السويد إن مواطني الدول المؤهلين لدخول البلاد بما فيها موطني العديد من الدول الأوروبية سيكون عليهم تقديم فحوصات طبية حديثة تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا أو ثبت تعافيهم منه.

السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد خالد علي سبق 2021-07-11 أعلنت السويد أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية بدخول البلاد، معتمدة على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضع السعودية ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من فيروس كورونا كوفيد - 19 .

وقالت السويد إن مواطني الدول المؤهلين لدخول البلاد بما فيها موطني العديد من الدول الأوروبية سيكون عليهم تقديم فحوصات طبية حديثة تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا أو ثبت تعافيهم منه.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:46 PM

السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد معتمدة على توصية الاتحاد الأوروبي.. دولة خضراء





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أعلنت السويد أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية بدخول البلاد، معتمدة على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضع السعودية ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من فيروس كورونا كوفيد - 19 .

وقالت السويد إن مواطني الدول المؤهلين لدخول البلاد بما فيها موطني العديد من الدول الأوروبية سيكون عليهم تقديم فحوصات طبية حديثة تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا أو ثبت تعافيهم منه.