الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة أحد وريبروف يستدعي لاعباً من الأولمبي

الفحوصات الأولية تؤكد إصابة الزبيدي بالرباط

أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدكتور حاتم جمعة للاعب علي الزبيدي إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض الزبيدي لالتواء في الركبة أثناء التدريبات نتج عنه الإصابة، فيما سيتم تحديد نوع الجراحة التي سيجريها اللاعب بعد اكتمال التشخيص وصدور التقرير الخاص لذلك.

ميدانياً، واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمتابعة وحضور رئيس النادي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، وعضو مجلس الإدارة مدير التسويق والتطوير الإداري ماجد العوفي، وذلك استعداداً لمباراة الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين عندما يلاقي أحد الأحد المقبل على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وعمد مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أجرى مناورة اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية، فيما استعان الجهاز الفني بلاعب الأولمبي ربيع هوساوي لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة.