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أخرجوه من مركبته بطريقة جنونية.. استشهاد مُسِن فلسطيني بعد التنكيل به من قوات الاحتلال

مصادر: عمدوا إلى تعصيب عينيه وتكبيله ومن ثم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء ليفارق الحياة

استُشهد مُسِن فلسطيني، اليوم، بعد التنكيل به من قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة جلجليا- شمال رام الله، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه.

ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع؛ أن الشهيد عمر عبدالمجيد أسعد؛ كان عائداً من زيارة أقاربه، ليُفاجأ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية، وعمدوا بعدها إلى تعصيب عينيه وتكبيله، ومن ثَم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء ليفارق الحياة.

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أخرجوه من مركبته بطريقة جنونية.. استشهاد مُسِن فلسطيني بعد التنكيل به من قوات الاحتلال
سبق

استُشهد مُسِن فلسطيني، اليوم، بعد التنكيل به من قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة جلجليا- شمال رام الله، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه.

ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع؛ أن الشهيد عمر عبدالمجيد أسعد؛ كان عائداً من زيارة أقاربه، ليُفاجأ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية، وعمدوا بعدها إلى تعصيب عينيه وتكبيله، ومن ثَم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء ليفارق الحياة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:05 AM

أخرجوه من مركبته بطريقة جنونية.. استشهاد مُسِن فلسطيني بعد التنكيل به من قوات الاحتلال

مصادر: عمدوا إلى تعصيب عينيه وتكبيله ومن ثم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء ليفارق الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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4,025

استُشهد مُسِن فلسطيني، اليوم، بعد التنكيل به من قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة جلجليا- شمال رام الله، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه.

ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس المجلس القروي فؤاد مطيع؛ أن الشهيد عمر عبدالمجيد أسعد؛ كان عائداً من زيارة أقاربه، ليُفاجأ بجنود الاحتلال يهاجمون مركبته ويخرجونه منها بطريقة جنونية، وعمدوا بعدها إلى تعصيب عينيه وتكبيله، ومن ثَم ألقوا به في منزل قيد الإنشاء ليفارق الحياة.

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