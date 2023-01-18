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"تعليم جازان" تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة تستقبلهم مدارس المنطقة

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، استعداداتها لاستقبال وانتظام أكثر من مئتي ألف طالب وطالبة، غدًا، في مدارس التعليم العام في جازان، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وكانت الإدارة، نفذت العديد من الخطوات الاستعدادية لانطلاقة الفصل الثاني مع اليوم الدراسي الأول، حيث تابعت فرق الصيانة أعمالها خلال إجازة منتصف العام داخل المدارس للعمل على حل جميع البلاغات، كما أجرت الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف داخل الصفوف الدراسية.

وفي جانب المقررات الدراسية حرصت إدارة المستودعات على إيصالها للمكاتب والمدارس في وقت مبكر قبل بدء الدراسة لضمان وصولها لجميع الطلاب والطالبات مع اليوم الأول للعودة.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بعد إجازة سعيدة، توجت بالأمر الملكي الكريم، بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، والذي جاء في إطار اهتمام الدولة - أيدها الله- بالتعليم وأضفى جواً من الفرح والارتياح داخل الأسر.

وقال إن الجميع يعقد الآمال والطموحات على الطلاب والطالبات، لمواصلة رحلة الإبداع والتميز وتقديم فصل ثانٍ مليئًا بالهمة والمنجزات، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - وتحقيق الرؤية الطموحة التي تركز تركيزًا كبيرًا على مخرجات التعليم وطلاب وطالبات المدارس.

وأضح أن الإدارة ستقدم الدعم الكامل للمدارس مع انطلاقة الفصل الثاني، عبر زيارة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لها، لضمان انطلاقة ناجحة لليوم الدراسي والعمل على حل جميع المعوقات التي قد تواجه قادة وقائدات المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق.

تعليم جازان

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"تعليم جازان" تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. غدًا
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، استعداداتها لاستقبال وانتظام أكثر من مئتي ألف طالب وطالبة، غدًا، في مدارس التعليم العام في جازان، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وكانت الإدارة، نفذت العديد من الخطوات الاستعدادية لانطلاقة الفصل الثاني مع اليوم الدراسي الأول، حيث تابعت فرق الصيانة أعمالها خلال إجازة منتصف العام داخل المدارس للعمل على حل جميع البلاغات، كما أجرت الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف داخل الصفوف الدراسية.

وفي جانب المقررات الدراسية حرصت إدارة المستودعات على إيصالها للمكاتب والمدارس في وقت مبكر قبل بدء الدراسة لضمان وصولها لجميع الطلاب والطالبات مع اليوم الأول للعودة.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بعد إجازة سعيدة، توجت بالأمر الملكي الكريم، بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، والذي جاء في إطار اهتمام الدولة - أيدها الله- بالتعليم وأضفى جواً من الفرح والارتياح داخل الأسر.

وقال إن الجميع يعقد الآمال والطموحات على الطلاب والطالبات، لمواصلة رحلة الإبداع والتميز وتقديم فصل ثانٍ مليئًا بالهمة والمنجزات، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - وتحقيق الرؤية الطموحة التي تركز تركيزًا كبيرًا على مخرجات التعليم وطلاب وطالبات المدارس.

وأضح أن الإدارة ستقدم الدعم الكامل للمدارس مع انطلاقة الفصل الثاني، عبر زيارة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لها، لضمان انطلاقة ناجحة لليوم الدراسي والعمل على حل جميع المعوقات التي قد تواجه قادة وقائدات المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
08:36 PM

"تعليم جازان" تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة تستقبلهم مدارس المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، استعداداتها لاستقبال وانتظام أكثر من مئتي ألف طالب وطالبة، غدًا، في مدارس التعليم العام في جازان، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وكانت الإدارة، نفذت العديد من الخطوات الاستعدادية لانطلاقة الفصل الثاني مع اليوم الدراسي الأول، حيث تابعت فرق الصيانة أعمالها خلال إجازة منتصف العام داخل المدارس للعمل على حل جميع البلاغات، كما أجرت الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف داخل الصفوف الدراسية.

وفي جانب المقررات الدراسية حرصت إدارة المستودعات على إيصالها للمكاتب والمدارس في وقت مبكر قبل بدء الدراسة لضمان وصولها لجميع الطلاب والطالبات مع اليوم الأول للعودة.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بعد إجازة سعيدة، توجت بالأمر الملكي الكريم، بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، والذي جاء في إطار اهتمام الدولة - أيدها الله- بالتعليم وأضفى جواً من الفرح والارتياح داخل الأسر.

وقال إن الجميع يعقد الآمال والطموحات على الطلاب والطالبات، لمواصلة رحلة الإبداع والتميز وتقديم فصل ثانٍ مليئًا بالهمة والمنجزات، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله - وتحقيق الرؤية الطموحة التي تركز تركيزًا كبيرًا على مخرجات التعليم وطلاب وطالبات المدارس.

وأضح أن الإدارة ستقدم الدعم الكامل للمدارس مع انطلاقة الفصل الثاني، عبر زيارة القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لها، لضمان انطلاقة ناجحة لليوم الدراسي والعمل على حل جميع المعوقات التي قد تواجه قادة وقائدات المدارس، متمنيًا للجميع التوفيق.

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