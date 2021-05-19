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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10372.54 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لأكثر من 260 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 50.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10372.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والخريف، وسابتكو، وأمانة للتأمين، وإسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، ومتطورة، ومشاركة ريت، وجدوى ريت السعودية، وإم آي إس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.43%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والإنماء، ومشاعر ريت، وإسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 135.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24956.30 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 630 ألف سهم تقاسمتها 2052 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10372.54 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 50.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10372.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والخريف، وسابتكو، وأمانة للتأمين، وإسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، ومتطورة، ومشاركة ريت، وجدوى ريت السعودية، وإم آي إس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.43%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والإنماء، ومشاعر ريت، وإسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 135.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24956.30 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 630 ألف سهم تقاسمتها 2052 صفقة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:28 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10372.54 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال لأكثر من 260 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 50.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10372.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والخريف، وسابتكو، وأمانة للتأمين، وإسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، ومتطورة، ومشاركة ريت، وجدوى ريت السعودية، وإم آي إس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.43%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والإنماء، ومشاعر ريت، وإسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابتكو، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 135.90 نقطة ليقفل عند مستوى 24956.30 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 630 ألف سهم تقاسمتها 2052 صفقة.

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