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"كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة" .. "المجمع" يواصل احتفاءه بالزوّار

حملة تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخها والتعريف بمراحل صناعتها

يواصل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، استقبال ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملته الإعلامية "كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة"، التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرّفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرّفة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلّف أحمد بن محمد المنصوري؛ أن الحملة ما هي إلا مبادرة يسعى المجمع من خلالها إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي وتعزيز مكانة المجمع في نفوس الزوّار من خلال إبراز الجهود المبذولة في العناية والرعاية لكسوة الكعبة المشرّفة.

وأشار المنصوري؛ إلى أن الحملة عزّزت روح عمل الفريق الواحد بين منسوبي المجمع من خلال تنوع البرامج المقدمة للزوّار التي شملت عدداً من اللغات، معبّراً عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في الحملة لحرصهم على الاحتفاء بزوّار المجمع.

من جانبهم ثمّن الزوّار ما لمسوه من حسن حفاوة وترحيب واستقبال، مما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على زوّارها والعناية بهم.

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"كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة" .. "المجمع" يواصل احتفاءه بالزوّار
سبق

يواصل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، استقبال ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملته الإعلامية "كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة"، التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرّفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرّفة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلّف أحمد بن محمد المنصوري؛ أن الحملة ما هي إلا مبادرة يسعى المجمع من خلالها إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي وتعزيز مكانة المجمع في نفوس الزوّار من خلال إبراز الجهود المبذولة في العناية والرعاية لكسوة الكعبة المشرّفة.

وأشار المنصوري؛ إلى أن الحملة عزّزت روح عمل الفريق الواحد بين منسوبي المجمع من خلال تنوع البرامج المقدمة للزوّار التي شملت عدداً من اللغات، معبّراً عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في الحملة لحرصهم على الاحتفاء بزوّار المجمع.

من جانبهم ثمّن الزوّار ما لمسوه من حسن حفاوة وترحيب واستقبال، مما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على زوّارها والعناية بهم.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
09:35 AM

"كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة" .. "المجمع" يواصل احتفاءه بالزوّار

حملة تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخها والتعريف بمراحل صناعتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يواصل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، استقبال ضيوف بيت الله الحرام، وذلك ضمن حملته الإعلامية "كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة"، التي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرّفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرّفة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلّف أحمد بن محمد المنصوري؛ أن الحملة ما هي إلا مبادرة يسعى المجمع من خلالها إلى تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي وتعزيز مكانة المجمع في نفوس الزوّار من خلال إبراز الجهود المبذولة في العناية والرعاية لكسوة الكعبة المشرّفة.

وأشار المنصوري؛ إلى أن الحملة عزّزت روح عمل الفريق الواحد بين منسوبي المجمع من خلال تنوع البرامج المقدمة للزوّار التي شملت عدداً من اللغات، معبّراً عن شكره لجميع القائمين والمشاركين في الحملة لحرصهم على الاحتفاء بزوّار المجمع.

من جانبهم ثمّن الزوّار ما لمسوه من حسن حفاوة وترحيب واستقبال، مما يعكس حرص المملكة العربية السعودية على زوّارها والعناية بهم.

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