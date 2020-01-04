النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصوِّر "سبق" يفوز بجائزة اتحاد المصورين العرب بالشارقة عن هذه الصورة

الصورة نشرتها الصحيفة ضمن تقريرها عن ختمة القرآن بالمسجد النبوي

حصد فهد العنزي، مصوِّر "صحيفة سبق الإلكترونية"، المركز الثاني ضمن المراكز الأولى في المسابقة التي أقامها اتحاد المصورين العرب بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، بمشاركة مفتوحة للمصورين العرب كافة، ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الثانية والعشرين تحت عنوان "مدى".

وفازت صورة "الزميل العنزي" بالمركز الثاني، التي التقطها من أعلى الحصوات في المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية عظيمة وآمنة، في تقرير نشرته "سبق" عن تصوير جوي مساء ليلة التاسع العشرين من شهر رمضان المبارك في صلاة العشاء والتراويح وختمة القرآن الكريم في الحرم النبوي الشريف؛ إذ أدى ما يقارب مليون مُصلٍّ في المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمساحات المحيطة تلك الصلوات، وحققت الصورة حينها انتشارًا واسعًا.

وانضم الزميل "العنزي" إلى فريق مصوري الصحيفة عام ٢٠١٧م، وشارك لثلاث سنوات متتالية في بعثة صحيفة "سبق" للمشاعر المقدسة، وحقق ضمن الفريق جوائز ونجاحات، تلقت على إثرها الكثير من الإشادات عن طرحها المتميز وتغطيتها المتنوعة في موسم الحج، كما نقلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية والوكالات الأجنبية عن الصحيفة أخبار وصور الحج.

المصور فهد العنزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصوِّر "سبق" يفوز بجائزة اتحاد المصورين العرب بالشارقة عن هذه الصورة
سبق

حصد فهد العنزي، مصوِّر "صحيفة سبق الإلكترونية"، المركز الثاني ضمن المراكز الأولى في المسابقة التي أقامها اتحاد المصورين العرب بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، بمشاركة مفتوحة للمصورين العرب كافة، ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الثانية والعشرين تحت عنوان "مدى".

وفازت صورة "الزميل العنزي" بالمركز الثاني، التي التقطها من أعلى الحصوات في المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية عظيمة وآمنة، في تقرير نشرته "سبق" عن تصوير جوي مساء ليلة التاسع العشرين من شهر رمضان المبارك في صلاة العشاء والتراويح وختمة القرآن الكريم في الحرم النبوي الشريف؛ إذ أدى ما يقارب مليون مُصلٍّ في المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمساحات المحيطة تلك الصلوات، وحققت الصورة حينها انتشارًا واسعًا.

وانضم الزميل "العنزي" إلى فريق مصوري الصحيفة عام ٢٠١٧م، وشارك لثلاث سنوات متتالية في بعثة صحيفة "سبق" للمشاعر المقدسة، وحقق ضمن الفريق جوائز ونجاحات، تلقت على إثرها الكثير من الإشادات عن طرحها المتميز وتغطيتها المتنوعة في موسم الحج، كما نقلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية والوكالات الأجنبية عن الصحيفة أخبار وصور الحج.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:39 PM

مصوِّر "سبق" يفوز بجائزة اتحاد المصورين العرب بالشارقة عن هذه الصورة

الصورة نشرتها الصحيفة ضمن تقريرها عن ختمة القرآن بالمسجد النبوي

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
9,570

حصد فهد العنزي، مصوِّر "صحيفة سبق الإلكترونية"، المركز الثاني ضمن المراكز الأولى في المسابقة التي أقامها اتحاد المصورين العرب بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، بمشاركة مفتوحة للمصورين العرب كافة، ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الثانية والعشرين تحت عنوان "مدى".

وفازت صورة "الزميل العنزي" بالمركز الثاني، التي التقطها من أعلى الحصوات في المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية عظيمة وآمنة، في تقرير نشرته "سبق" عن تصوير جوي مساء ليلة التاسع العشرين من شهر رمضان المبارك في صلاة العشاء والتراويح وختمة القرآن الكريم في الحرم النبوي الشريف؛ إذ أدى ما يقارب مليون مُصلٍّ في المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمساحات المحيطة تلك الصلوات، وحققت الصورة حينها انتشارًا واسعًا.

وانضم الزميل "العنزي" إلى فريق مصوري الصحيفة عام ٢٠١٧م، وشارك لثلاث سنوات متتالية في بعثة صحيفة "سبق" للمشاعر المقدسة، وحقق ضمن الفريق جوائز ونجاحات، تلقت على إثرها الكثير من الإشادات عن طرحها المتميز وتغطيتها المتنوعة في موسم الحج، كما نقلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية والوكالات الأجنبية عن الصحيفة أخبار وصور الحج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة