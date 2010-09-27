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برعاية سمو ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 21 أكتوبر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"

تشهد إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التوجهات الاستراتيجية على المستوى العالمي

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 21 و22 من أكتوبر القادم.

وتهدف القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات.

وستجمع صُنّاع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج السعودية، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات الدولية لتعزيز التوجهات الاستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التقنية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، فيما ستناقش الطرق التي ستمكِّن أجيال الحاضر والمستقبل من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي عبر تطبيقاته المختلفة التي تمس حياة المجتمع البشري.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذكاء الاصطناعي لخير البشرية الذكاء الاصطناعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية سمو ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 21 أكتوبر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"
سبق

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 21 و22 من أكتوبر القادم.

وتهدف القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات.

وستجمع صُنّاع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج السعودية، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات الدولية لتعزيز التوجهات الاستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التقنية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، فيما ستناقش الطرق التي ستمكِّن أجيال الحاضر والمستقبل من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي عبر تطبيقاته المختلفة التي تمس حياة المجتمع البشري.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
12:46 AM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
02:08 AM

برعاية سمو ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد في 21 أكتوبر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"

تشهد إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التوجهات الاستراتيجية على المستوى العالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 21 و22 من أكتوبر القادم.

وتهدف القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات.

وستجمع صُنّاع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج السعودية، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرون ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات الدولية لتعزيز التوجهات الاستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التقنية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، فيما ستناقش الطرق التي ستمكِّن أجيال الحاضر والمستقبل من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي عبر تطبيقاته المختلفة التي تمس حياة المجتمع البشري.

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