1.178 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إسبانيا تقفز إلى 302.814

تسجيل 26 وفاة جديدة بالفيروس

سجلت إسبانيا اليوم (الثلاثاء) 1.178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، معظمها في منطقتي مدريد وأراجون، في حين زاد عدد الوفيات 26 حالة جديدة ليبلغ الإجمالي 28.498 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة، الذي يشمل أيضًا نتائج فحوص الأجسام المضادة لأناس ربما تعافوا من المرض، ارتفع إلى 302.814 حالة من 297.054 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

ومتوسط الزيادة في حالات الإصابة اليومية أعلى من 968 المسجل أمس، الذي لم تتضمن بياناته معلومات من ثلاث مناطق.