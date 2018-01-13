مجددًا.. سفارة المملكة في الفلبين تحذّر من السفر لمدينة "تقيتاي"

نظرًا لنشاط بركان "تال" وتعليق الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، المواطنين، من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين؛ نظرًا لنشاط بركان تال؛ مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علّقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة (بركان- تال) إلى المطار.

ودعت الموطنين إلى أنه في الحالات الطارئة، نرجو التواصل على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين- الطوارئ: 0063188073636 – 00639178936565

أو عن طريق إيميل السفارة PHEMB.MOFA.GOV.SA.