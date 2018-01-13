مجددًا.. سفارة المملكة في الفلبين تحذّر من السفر لمدينة "تقيتاي"
نظرًا لنشاط بركان "تال" وتعليق الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي
حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، المواطنين، من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين؛ نظرًا لنشاط بركان تال؛ مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علّقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة (بركان- تال) إلى المطار.
ودعت الموطنين إلى أنه في الحالات الطارئة، نرجو التواصل على الأرقام التالية:
مجددًا.. سفارة المملكة في الفلبين تحذّر من السفر لمدينة "تقيتاي"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-01-13
حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، المواطنين، من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين؛ نظرًا لنشاط بركان تال؛ مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علّقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة (بركان- تال) إلى المطار.
ودعت الموطنين إلى أنه في الحالات الطارئة، نرجو التواصل على الأرقام التالية:
حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، المواطنين، من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين؛ نظرًا لنشاط بركان تال؛ مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علّقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي حتى إشعار آخر؛ بسبب وصول أدخنة (بركان- تال) إلى المطار.
ودعت الموطنين إلى أنه في الحالات الطارئة، نرجو التواصل على الأرقام التالية: