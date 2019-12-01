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أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية

3 لرتبة "لواء" و61 إلى "عميد" و42 لـ"عقيد"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً برقم أ/229 وتاريخ 1441/3/28هـ بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

وإنفاذاً للأمر السامي الملكي الكريم، قلّد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة.

وشملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء" و61 ضابطاً من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد" و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق.

من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ووزير الحرس الوطني على هذه الثقة في ظل دعمهم اللا محدود والذي يحظى به كافة منسوبي القطاعات العسكرية، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

وحضر التقليد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، وعدد من قادة الوحدات بالقطاع الغربي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وزارة الحرس الوطني وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي

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أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً برقم أ/229 وتاريخ 1441/3/28هـ بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

وإنفاذاً للأمر السامي الملكي الكريم، قلّد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة.

وشملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء" و61 ضابطاً من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد" و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق.

من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ووزير الحرس الوطني على هذه الثقة في ظل دعمهم اللا محدود والذي يحظى به كافة منسوبي القطاعات العسكرية، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

وحضر التقليد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، وعدد من قادة الوحدات بالقطاع الغربي.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
09:15 PM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
11:09 PM

أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية

3 لرتبة "لواء" و61 إلى "عميد" و42 لـ"عقيد"

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متعب البقمي - جدة
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً برقم أ/229 وتاريخ 1441/3/28هـ بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي.

وإنفاذاً للأمر السامي الملكي الكريم، قلّد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة.

وشملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء" و61 ضابطاً من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد" و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على هذه الثقة الملكية التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق.

من جهتهم، عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ووزير الحرس الوطني على هذه الثقة في ظل دعمهم اللا محدود والذي يحظى به كافة منسوبي القطاعات العسكرية، سائلين المولى أن تكون عوناً لهم في خدمة الوطن الغالي.

وحضر التقليد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن تركي بن حمود العنزي، وعدد من قادة الوحدات بالقطاع الغربي.

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